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    Детские пособия и «мужской» маткапитал. Какие пособия начнут выплачивать россиянам с 1 мая

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    2 комментария

    С 1 мая в России начнется выплата нескольких видов финансовой поддержки населения, в том числе выплаты на детей от 7 до 18 лет для малоимущих семей.

    Эта выплата положена семьям, чей суммарный доход, поделенный на каждого члена семьи, не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе проживания. В Петербурге в текущем году показатель составляет 13 160,20 рублей.

    На портале «Госуслуги» прием заявлений начался еще в апреле. Но рассмотрение стартует с 1 мая. Выплаты положены с апреля, поэтому в мае получателям перечислят сумму сразу за 2 месяца.

    Дополнительные выплаты начинаются для пенсионеров — членов экипажей гражданской авиации. На эти доплаты имеют право мужчины-пенсионеры со стажем не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет.

    Также доплаты положены работникам угольной промышленности (которые работали на строительстве шахт и непосредственно на горных работах). Их стаж должен быть не менее 25 лет.

    Появляются новые основания, при которых отцы смогут распоряжаться материнским капиталом. В частности, если мать ребенка не была гражданкой РФ и умерла, а ребенок при этом имеет российское гражданство. Также отцы имеют право на эту выплату в случае, если они воспитывают второго и последующих детей, которые были рождены, начиная с 2007 года, после смерти их матери.

    «Фонтанка» рассказывала, почему отцу сложнее получить маткапитал и в каких случаях родитель может претендовать на эту выплату.

    Ветеранам Великой Отечественной войны положены выплаты в честь 77-й годовщины Победы. Из федеральной казны им положена выплата по 10 тысяч рублей. Кроме того, собственные выплаты устанавливают и регионы.

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    Комментарии (2)

    Инкогнито2021
    Вот это прорыв!! И результат удержания власти 20-ти лет!
    serzh.ferro
    ха, стандартная семья из трёх человек получающая 40000₽ уже не малоимущая?
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