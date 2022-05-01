Детские пособия и «мужской» маткапитал. Какие пособия начнут выплачивать россиянам с 1 мая

С 1 мая в России начнется выплата нескольких видов финансовой поддержки населения, в том числе выплаты на детей от 7 до 18 лет для малоимущих семей.

Эта выплата положена семьям, чей суммарный доход, поделенный на каждого члена семьи, не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе проживания. В Петербурге в текущем году показатель составляет 13 160,20 рублей.



На портале «Госуслуги» прием заявлений начался еще в апреле. Но рассмотрение стартует с 1 мая. Выплаты положены с апреля, поэтому в мае получателям перечислят сумму сразу за 2 месяца.



Дополнительные выплаты начинаются для пенсионеров — членов экипажей гражданской авиации. На эти доплаты имеют право мужчины-пенсионеры со стажем не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет.

