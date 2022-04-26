Чтобы майские остались в силе. Заявление на новую выплату на детей от 8 до 17 лет можно подать досрочно

На Госуслугах досрочно запущена форма заявления на ежемесячную выплату пособий на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. Об этом 26 апреля сообщает Министерство труда и социального развития.



Сроки рассмотрения остаются прежними — Пенсионный фонд начнет принимать заявления с 1 мая. Отмечается, что досрочная подача организована с тем, чтобы дать родителям заполнить заявление «в комфортные сроки, не меняя планов на майские праздники».



«Кроме того, мы приняли решение, что, несмотря на майские праздники, клиентские службы ПФР будут работать. Те, кто хотел бы подать заявление в выходные и праздничные дни, смогут это сделать», — отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

