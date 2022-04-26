Чтобы майские остались в силе. Заявление на новую выплату на детей от 8 до 17 лет можно подать досрочно

На Госуслугах досрочно запущена форма заявления на ежемесячную выплату пособий на детей от 8 до 17 лет для малообеспеченных семей. Об этом 26 апреля сообщает Министерство труда и социального развития.
Сроки рассмотрения остаются прежними — Пенсионный фонд начнет принимать заявления с 1 мая. Отмечается, что досрочная подача организована с тем, чтобы дать родителям заполнить заявление «в комфортные сроки, не меняя планов на майские праздники».
«Кроме того, мы приняли решение, что, несмотря на майские праздники, клиентские службы ПФР будут работать. Те, кто хотел бы подать заявление в выходные и праздничные дни, смогут это сделать», — отметил глава Минтруда России Антон Котяков.
Досрочно заполнить и подать заявление можно на Госуслугах, в ПФР или МФЦ. Рассмотрение займет 10 рабочих дней, однако срок может быть продлен. В таком случае родители получат уведомление в личном кабинете на портале Госуслуг.
Новая выплата на детей от 8 до 17 лет положена семьям, чей доход на человека меньше прожиточного минимума. Имущество семьи также должно отвечать определенным требованиям. В Минтруде отмечают, что в данный момент пособия, назначенные по таким правилам, в России получают семьи, в которых воспитывается порядка 5 миллионов детей.
Пособие будет рассчитываться с 1 апреля. Это значит, что выплаты в мае будут сразу за два месяца, в июне — за три.
Напомним, что ранее в ПФР сообщали: прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом начнется с 1 мая.