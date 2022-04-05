ПФР: Прием заявлений на новую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

В ПФР пояснили, что, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.



При этом важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, подчеркнули в Пенсионном фонде.



От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты — 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

