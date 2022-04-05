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    ПФР: Прием заявлений на новую выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется с 1 мая

    Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

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    В ПФР пояснили, что, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

    При этом важным условием для получения пособия является размер дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, подчеркнули в Пенсионном фонде.

    От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты — 50%, в среднем по стране это 6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

    «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке, 31 марта.

    В Петербурге величина прожиточного минимума в 2022 году составляет для детей 12 765 рублей 40 копеек.

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    Комментарии (1)

    Профессор Тарантога
    Подкинем горстку обесцененных рублей.... будущим солдатам режима......
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