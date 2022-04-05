Исключительный случай: почему у отцов гораздо меньше прав на получение маткапитала

Если отец остался с детьми после развода, маткапитал всё равно получит мать Фото: Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





У женщин первоочередное право на получение материнского капитала, но в некоторых случаях на него могут рассчитывать и мужчины. Разбираемся, когда отец может претендовать на маткапитал и как его получить. Когда отец может претендовать на маткапитал

Первоочередное право на материнский капитал (и это понятно из названия) — за матерью. При этом неважно, состоит ли женщина в браке и от скольких мужчин родила своих детей. Отец на господдержку может претендовать во вторую очередь. Да и то если мать ею еще не воспользовалась. Кроме того, право на материнский капитал у отца появиться не может, если его не было у матери.



В том случае, когда у матери право на господдержку было, но она им не воспользовалась, материнский капитал может перейти отцу буквально по наследству.



В каких случаях отцы могут рассчитывать на материнский капитал Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Важное условие: отец не должен быть отчимом предыдущего ребенка, которого учитывали, чтобы у матери появилось право на маткапитал. Кроме того, важно помнить, что по любому из перечисленных пунктов мужчина может рассчитывать на господдержку, только если впервые за ней обращается.

Бывают и нестандартные случаи, на которых стоит остановиться подробнее.

Если мать — иностранка

У иностранцев нет доступа к капиталу РФ. Поэтому мать-иностранка может не рассчитывать на материнский капитал. У отца такой возможности тоже не будет. Потому что не выполнены практически все важные условия для получения маткапитала отцом: мать жива, она не лишена родительских прав, на нее не подавали в суд, отец не усыновитель. Единственный выход из этой ситуации — женщина должна получить российское гражданство.

— Далее собираются документы и подаются в ПФР на одобрение сертификата, — говорит юрист Светлана Нестерова. — Если в выдаче сертификата откажут из-за того, что мать стала россиянкой после рождения ребенка, надо адресовать свои требования в судебную инстанцию о признании права на положенный капитал. При отказе следующим шагом будет обращение в Конституционный суд РФ о нарушении прав гражданина согласно ст. 19 и ч.1 ст. 39 Конституции РФ.



Кстати, скоро это правило может измениться. Госдума рассматривает законопроект, расширяющий право одиноких отцов на получение маткапитала. В соответствии с поправками, принятыми в первом чтении, материнский капитал смогут получить отцы детей, чья мать умерла, не будучи гражданкой России.

А если иностранец — отец?

А вот в этом случае мужчина, даже если он гражданин другого государства, право на сертификат имеет. Если мать (гражданка РФ) лишилась права на маткапитал, то очередность переходит автоматически к отцу. У него может хоть вообще не быть гражданства. Если дети от разных матерей

Если у мужчины несколько детей от разных женщин, претендовать на маткапитал он не может. Во-первых, приоритет здесь при любом раскладе у матерей. Во-вторых, маткапитал распространяется на тех детей, с которыми ты живешь, которых ты воспитываешь, на которых тратишь деньги, в конце концов. Даже если ни одна из жен не оформила субсидию, воспользоваться господдержкой мужчина не вправе.

Другая ситуация — когда бывшая жена умерла, а вторая супруга лишена родительских прав. Тогда муж вполне законно может оформлять на свое имя материнский капитал (если дети живут с ним), а в случае отказа — обращаться в суд.



Кстати, если суд раньше лишил мужчину родительских прав, на материнский капитал он тем более может не рассчитывать.

Если дети остались с отцом после развода

Развод сам по себе еще не повод для отказа в маткапитале. Если женщина жива, не покушалась на детей, преступлений не совершала и родительских прав ее не лишали, то господдержка достанется в первую очередь ей. Даже если все дети живут с отцом и мужчина полностью их содержит, а мать не принимает никакого участия в их воспитании.

— На основании ст. 34 Семейного кодекса, маткапитал — это не совместная собственность и не делится при разводе между супругами, — говорит Светлана Нестерова. — Вся сумма остается в распоряжении мамы, которая должна направить ее на цели, прописанные в законе. А при покупке жилья выделить долю ребенку. Отец вправе получить доступ и воспользоваться субсидией, если добьется через суд, чтобы бывшую лишили родительских прав, или если женщина совершит преступное деяние касательно малыша.

Как отцу получить материнский капитал. План действий



Для начала соберите необходимые документы и отнесите их в ближайшее отделение Пенсионного фонда.



Подготовьте эти документы, если хотите получить маткапитал Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





По закону за 15 дней ПФР должен рассмотреть ваши документы и принять решение. Еще пять дней отводится на то, чтобы вам об этом решении сообщить.

— Срок обращения за сертификатом на материнский капитал не ограничен. Заявление о распоряжении средствами или частью средств материнского капитала тоже может быть подано в любое время, — напоминают в пресс-службе ПФР. — Средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету на обозначенные категории нужд. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата, который соглашается принять участие в подобных схемах, идет на совершение преступления и может быть привлечен к ответственности.

На что можно потратить средства материнского капитала

У вас есть всего шесть вариантов:

оплата услуг по уходу и присмотру за детьми (например, чтобы нанять няню);

улучшение жилищных условий (в том числе оплата ипотеки)*;



оплата образовательных учреждений, в том числе дошкольных;

оборудование для детей-инвалидов;

ежемесячные выплаты (воспользоваться этой возможностью могут только те семьи, в которых месячный доход не превышает прожиточный минимум);

увеличение накопительной пенсии.

* Ремонт квартиры улучшением жилищных условий не считается. Маткапитал нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; кроме того, из средств маткапитала невозможно погасить кредит за такое жилье.

Какие могут быть проблемы

Пенсионный фонд может отказать в выдаче маткапитала отцу, и у него на это пять причин:

если мужчина — отчим предыдущего в очередности ребенка;

если мужчина лишен родительских прав или суд отменил усыновление по отношению к предыдущему ребенку;

усыновленные пасынки и падчерицы в очередности не учитываются;

вы предоставили ложные сведения в ПФР;

на момент обращения все средства маткапитала использованы.

Сколько составляет маткапитал в 2022 году



Размер выплаты на первого ребенка в 2022 году составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тысячи рублей, если оформляла его.

