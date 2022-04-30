Организатор пространства бесплатно научит, как не захламлять жизнь

4 мая в «Открытой гостиной» Лермонтовки всех желающих бесплатно научат «Как сохранить прошлое, не захламляя будущее». Лектор знает толк в систематизации: Анна Шмакова — хранитель музейной коллекции, отвечает за порядок в учете и умеет быстро найти артефакт в огромных фондах. Анна применила некоторые музейные принципы организации пространства и в своем доме — так появился проект «Экспозиция».

«Каждый может быть хранителем порядка у себя дома, превратить свои шкафы в лучшие фонды, а интерьер в экспозицию дома», — уверена Анна. Раз надеванную одежду можно не навешивать на стул, а разместить в шкафу с чистой, просто повернув вешалку крючком в другую сторону. А один из способов «расхламиться» — отдать что-то в музей. Иногда наведение порядка и систематизация оборачиваются неожиданными вещами. Например, Анна хотела научиться играть в шахматы, но энтузиазм испарился, а шахматы остались. Избавляться от них было жалко: шахматную доску делал муж, фигурки от дедушки остались. Анна приспособила доску под поднос, а фигурки стали «вешалками» для колец.

«На лекции мы поговорим о вечной борьбе между минималистами и людьми, которые хотят сохранить все свои вещи: первый дневник, любимую детскую игрушку, множество других близких сердцу предметов», — предлагает Анна Шмакова.



Учимся наводить порядок правильно 4 мая в Лермонтовке (Литейный, 19), подробности и регистрация на странице библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 18:30.



12+



Александра Шеромова

