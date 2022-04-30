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    Петербуржцев проведут маршрутом роскоши предреволюционного Петербурга

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    От Большой Конюшенной до Большой Морской несколько минут пешком, но до революции путь мог занять часы. Особенно у модника — на этом пятачке было 120 магазинов роскошного платья. О предсмертной роскоши имперской столицы расскажут на экскурсии «Реки шампанского и яйца Фаберже: предсмертная роскошь имперской столицы» 2, 8 и 21 мая. 16+

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    В ателье Иды Лидваль на Большой Морской заказывали костюмы император и Феликс Юсупов. Нынешний универмаг Дома ленинградской торговли и до революции был «универмагом», одним из первых: можно было купить хоть музыкальный инструмент, хоть что-нибудь из бакалеи. Невский и обе Морские улицы называли «ресторанными» и «кафейными» — столько на них было кафе и ресторанов (или, как говорили, ресторасьонов). В ресторане «Палкин» было 25 залов и зимний сад, а в концертном зале выступали артисты «Ла Скала». Императорская семья по магазинам особенно не ходила (разве что по заграничным, называя это «шопингом»), но у кого-то из монаршей семьи скидки в петербургских магазинах имелись.

    «Петербург перед бурей — это платья от Леона Бакста, премьеры с Анной Павловой, балы у Бетси Шуваловой, концерты Шаляпина, талантливые мошенники, наживающиеся на сильных мира сего, новые миллионеры Путиловы и шведские миллионеры Нобели», — перечисляют в ДК Лурье. Гид Анна Маркович проведет великосветским маршрутом и расскажет, где царские дочери делали прически, где в столице был первый в стране коктейльный бар и почему елки продавались в кондитерских.

    Начало в 12:30. Подробности на сайте ДК Лурье.

    Александра Шеромова

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