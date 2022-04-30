Петербуржцев проведут маршрутом роскоши предреволюционного Петербурга

От Большой Конюшенной до Большой Морской несколько минут пешком, но до революции путь мог занять часы. Особенно у модника — на этом пятачке было 120 магазинов роскошного платья. О предсмертной роскоши имперской столицы расскажут на экскурсии «Реки шампанского и яйца Фаберже: предсмертная роскошь имперской столицы» 2, 8 и 21 мая. 16+

В ателье Иды Лидваль на Большой Морской заказывали костюмы император и Феликс Юсупов. Нынешний универмаг Дома ленинградской торговли и до революции был «универмагом», одним из первых: можно было купить хоть музыкальный инструмент, хоть что-нибудь из бакалеи. Невский и обе Морские улицы называли «ресторанными» и «кафейными» — столько на них было кафе и ресторанов (или, как говорили, ресторасьонов). В ресторане «Палкин» было 25 залов и зимний сад, а в концертном зале выступали артисты «Ла Скала». Императорская семья по магазинам особенно не ходила (разве что по заграничным, называя это «шопингом»), но у кого-то из монаршей семьи скидки в петербургских магазинах имелись.

