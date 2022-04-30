Докажи, что не экстремист. Активистка с Луначарского заперлась от других собачников в клетке

Конфликт собаководов продолжает тлеть вокруг площадки для выгула на проспекте Луначарского в Петербурге. «Старожилы» ужесточили правила и «закрутили гайки», повесив замок на железную дверь. Видео разговора собачницы с активисткой Еленой Камаловой оказалось в распоряжении «Фонтанки» 30 апреля.
Изначально девушка наткнулась на закрытую дверь и спросила у присутствующей внутри активистки, в чем дело.
— Закрыто, потому что вот такой инцидент произошел. Поэтому все остальные, кто хочет [зайти] с собачками, без собачек, идут через администрацию нашего Выборгского района и там качают свои права.
— То есть, чтобы попасть на эту площадку, нужно взять ключик в администрации?
— Нет, ключик у нас, в администрации ключика нет. Там вы можете взять [справку], что вы не являетесь террористом, что вы не экстремист, что вы не придете сюда с оружием, что вы совершенно безобидная личность.
— Я должна доказывать?
— Должны, да. После вчерашней ситуации [со стрельбой] должны.
— Это кто решил?
— Это мы решили.
— Кто вы?
— Я конкретно, Камалова Елена Ремировна.
автор видео читатель «Фонтанки»
27 апреля конфликт собачников привел к стрельбе. Пострадавшего увезли в реанимацию, стрелка — в отдел полиции. «Фонтанка» попыталась разобраться в причине конфликта.