Докажи, что не экстремист. Активистка с Луначарского заперлась от других собачников в клетке

Конфликт собаководов продолжает тлеть вокруг площадки для выгула на проспекте Луначарского в Петербурге. «Старожилы» ужесточили правила и «закрутили гайки», повесив замок на железную дверь. Видео разговора собачницы с активисткой Еленой Камаловой оказалось в распоряжении «Фонтанки» 30 апреля.

Изначально девушка наткнулась на закрытую дверь и спросила у присутствующей внутри активистки, в чем дело.

— Закрыто, потому что вот такой инцидент произошел. Поэтому все остальные, кто хочет [зайти] с собачками, без собачек, идут через администрацию нашего Выборгского района и там качают свои права.

— То есть, чтобы попасть на эту площадку, нужно взять ключик в администрации?

— Нет, ключик у нас, в администрации ключика нет. Там вы можете взять [справку], что вы не являетесь террористом, что вы не экстремист, что вы не придете сюда с оружием, что вы совершенно безобидная личность.