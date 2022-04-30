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    Докажи, что не экстремист. Активистка с Луначарского заперлась от других собачников в клетке

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    41 комментарий

    Конфликт собаководов продолжает тлеть вокруг площадки для выгула на проспекте Луначарского в Петербурге. «Старожилы» ужесточили правила и «закрутили гайки», повесив замок на железную дверь. Видео разговора собачницы с активисткой Еленой Камаловой оказалось в распоряжении «Фонтанки» 30 апреля.

    Изначально девушка наткнулась на закрытую дверь и спросила у присутствующей внутри активистки, в чем дело.

    — Закрыто, потому что вот такой инцидент произошел. Поэтому все остальные, кто хочет [зайти] с собачками, без собачек, идут через администрацию нашего Выборгского района и там качают свои права.

    — То есть, чтобы попасть на эту площадку, нужно взять ключик в администрации?

    — Нет, ключик у нас, в администрации ключика нет. Там вы можете взять [справку], что вы не являетесь террористом, что вы не экстремист, что вы не придете сюда с оружием, что вы совершенно безобидная личность.

    — Я должна доказывать?

    — Должны, да. После вчерашней ситуации [со стрельбой] должны.

    — Это кто решил?

    — Это мы решили.

    — Кто вы?

    — Я конкретно, Камалова Елена Ремировна.

    автор видео читатель «Фонтанки»

    27 апреля конфликт собачников привел к стрельбе. Пострадавшего увезли в реанимацию, стрелка — в отдел полиции. «Фонтанка» попыталась разобраться в причине конфликта.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (41)

    274715025
    Какова реакция власти на самовольный захват? Площадку снесут как ларьки или точечные меры в отношении данного индивидума? Земля то государственная и не дешёвая, ждём...
    260567431
    Кто-то догадается залить замок клеем или пеной? Возможно, даже повторить два-три раза придется. Тогда перестанут запирать.
    Мирт
    Вот и добилась своей славы Камалова Елена Ремировна. Теперь Вас знают даже те, у кого нет собак. А хорошо бы все неадекватные мадам и их мужья закрылись на этой площадке. Вот у нас есть соседи похожие, их бы тоже на эту площадку под замок.
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