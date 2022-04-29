Из Финского залива выловили корюшку с паразитами

Специалисты государственной ветслужбы с представителями Северо-Западного управления Росрыболовства исследовали 64 рыбы, пойманные в районе островов Равица, Большой и Малый Фискар, Кивима, Маннокен, Увалень, в Ермиловской бухте Приморского залива, вблизи акватории порта Приморск.

Корюшка, выловленная в части Финского залива у Выборгского района Ленинградской области, не прошла проверку на паразитическую чистоту. Об этом 29 апреля пишет 47news со ссылкой на региональное управление ветеринарии.

«Обнаружены 12 экземпляров скребней и 1 экземпляр личинки семейства Anisakidae», — отчитались в управлении. Первые вызывают у человека тошноту, рвоту, слабость, острую боль и вздутие живота. Жизнеспособные нематоды также небезопасны, они могут стать причиной паразитарного заболевания. Уберечь может замораживание рыбы или её обеззараживание.

Степень заражения корюшки паразитами низкое, заключили в управлении по результатам исследования. «Вместе с тем управление считает, что реализация выловленной корюшки возможна только после обязательного проведения ветеринарно-санитарной экспертизы», — сообщают специалисты.

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