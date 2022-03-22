На улицах Петербурга снова пахнет свежим огурцом: на прилавках появилась первая корюшка

Корреспонденты «Фонтанки» рассмотрели ассортимент корюшки в нескольких районах города: днем 22 марта они зашли на Мальцевский и Кузнечный рынки, а также побывали у станции метро «Гражданский проспект» и «Удельная».
По словам продавца из Центрального района, весеннюю петербургскую рыбу начали продавать еще 2–3 недели назад. Сначала за килограмм товара просили 1900 рублей, теперь предложение выросло — стоимость снизилась до 1650 рублей.
В Калининском районе за килограмм свежей ладожской корюшки торговцы просят еще меньше — в зависимости от размера, приобрести ее можно по цене от 299 до 499 рублей.
На Кузнечном рынке в Центральном районе города, заметил корреспондент «Фонтанки», замороженная корюшка обойдется покупателям в 900 рублей.
По словам нашего журналиста, ежегодно устанавливаемый рыболовецкий причал у дома 70 на Октябрьской набережной пока не появился. Традиционно там выставляют пару палаток, где продают только что выловленную корюшку.
Между тем вблизи станции метро «Приморская» петербургскую рыбу корреспондент «Фонтанки» также не обнаружил. По словам продавщицы, с которой ему удалось побеседовать, все зависит от улова — корюшка может появиться на прилавках завтра или через несколько недель.
Сезон корюшки обычно начинается в Петербурге в конце весны, но ловят ее и зимой. В начале января местный рыбак поймал 80 штук в Финском заливе.