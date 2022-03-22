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На улицах Петербурга снова пахнет свежим огурцом: на прилавках появилась первая корюшка

Запах свежего огурца, традиционно сопровождающий весенние дни в Петербурге, снова распространился у точек торговли местным деликатесом. Маленькая рыбка, вкус которой знаком многим горожанам, вновь начала появляться на уличных прилавках.

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Корреспонденты «Фонтанки» рассмотрели ассортимент корюшки в нескольких районах города: днем 22 марта они зашли на Мальцевский и Кузнечный рынки, а также побывали у станции метро «Гражданский проспект» и «Удельная».

По словам продавца из Центрального района, весеннюю петербургскую рыбу начали продавать еще 2–3 недели назад. Сначала за килограмм товара просили 1900 рублей, теперь предложение выросло — стоимость снизилась до 1650 рублей.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В Калининском районе за килограмм свежей ладожской корюшки торговцы просят еще меньше — в зависимости от размера, приобрести ее можно по цене от 299 до 499 рублей.

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На Кузнечном рынке в Центральном районе города, заметил корреспондент «Фонтанки», замороженная корюшка обойдется покупателям в 900 рублей.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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По словам нашего журналиста, ежегодно устанавливаемый рыболовецкий причал у дома 70 на Октябрьской набережной пока не появился. Традиционно там выставляют пару палаток, где продают только что выловленную корюшку.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Между тем вблизи станции метро «Приморская» петербургскую рыбу корреспондент «Фонтанки» также не обнаружил. По словам продавщицы, с которой ему удалось побеседовать, все зависит от улова — корюшка может появиться на прилавках завтра или через несколько недель.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Сезон корюшки обычно начинается в Петербурге в конце весны, но ловят ее и зимой. В начале января местный рыбак поймал 80 штук в Финском заливе.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

07A
Люди не любящие корюшку, точно не из нашего города! Вы чего, чубатые что ли все? Ладно, не отвечайте и так все ясно! Опять спалились на мелочах!
kolpankolpan
Хоть не позорился бы бездарь про помойную рыбу. Прилюдно выставляешь свою безграмотность и деревянность. По существу то желтая --это Белое море.Остальное может и ладога но с таким убитым видом только на помойку.Сама точка незаконная.Нарушен закон -Федеральный. Кажется Фонтанка очень радуется когда такие помои восхваляет.Уличная торговля разрешена с 15 апреля.Рады бы раньше но корявые чиновники в Смолном не пускают.Враги.
267086865
Помойная рыба, питается всякой падалью,..фуу. Даром не надо.
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