На улицах Петербурга снова пахнет свежим огурцом: на прилавках появилась первая корюшка

Корреспонденты «Фонтанки» рассмотрели ассортимент корюшки в нескольких районах города: днем 22 марта они зашли на Мальцевский и Кузнечный рынки, а также побывали у станции метро «Гражданский проспект» и «Удельная».



По словам продавца из Центрального района, весеннюю петербургскую рыбу начали продавать еще 2–3 недели назад. Сначала за килограмм товара просили 1900 рублей, теперь предложение выросло — стоимость снизилась до 1650 рублей.

