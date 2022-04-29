Голикова призвала не допустить подъёма заболеваемости COVID-19 после майских праздников

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости предпринять меры, чтобы не допустить подъёма заболеваемости коронавирусом после майских праздников. Такое заявление она сделала в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 29 апреля.
«Важно предпринять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить наших граждан и не допустить подъёма заболеваемости коронавирусом после длительных выходных и праздничных дней», — цитирует Голикову РИА Новости.
«Фонтанка» писала, что в ходе того же заседания федерального оперштаба губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о разработке Смольным комплекса мер по предупреждению распространения заболевания коронавирусной инфекцией во время ПМЭФ-2022.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новая волна коронавируса может прийти в Петербург после майских праздников.