Голикова призвала не допустить подъёма заболеваемости COVID-19 после майских праздников

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости предпринять меры, чтобы не допустить подъёма заболеваемости коронавирусом после майских праздников. Такое заявление она сделала в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 29 апреля.



«Важно предпринять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить наших граждан и не допустить подъёма заболеваемости коронавирусом после длительных выходных и праздничных дней», — цитирует Голикову РИА Новости.

