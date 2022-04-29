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    COVID-19

    Голикова призвала не допустить подъёма заболеваемости COVID-19 после майских праздников

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    4 комментария

    Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости предпринять меры, чтобы не допустить подъёма заболеваемости коронавирусом после майских праздников. Такое заявление она сделала в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 29 апреля.

    «Важно предпринять все необходимые профилактические меры, чтобы обезопасить наших граждан и не допустить подъёма заболеваемости коронавирусом после длительных выходных и праздничных дней», — цитирует Голикову РИА Новости.

    «Фонтанка» писала, что в ходе того же заседания федерального оперштаба губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о разработке Смольным комплекса мер по предупреждению распространения заболевания коронавирусной инфекцией во время ПМЭФ-2022.

    Напомним, ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новая волна коронавируса может прийти в Петербург после майских праздников.

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    Комментарии (4)

    ProstoZloy
    "Дайте кто-нибудь Богу его очки! А то чой-то мне стрёмно."
    VKuser4684442
    И как Голикова таки это себе представляет? Омикрону даже китайские меры слабо мешают. Так что возможности влиять на скорость распространения у наших почти нет. Кроме, разве что, фальсификации отчётности - не тестируем и подъёма нет %)
    Black Fox
    То специально вводят длинные выходные, что бы снизить заболеваемость. Теперь наоборот после длинных выходных может быть подъем. Прошел звездный час, угомонились бы уже. Не знают какую ещё чушь выдумать.
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