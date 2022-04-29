В Смольном отчитались о разработке комплекса мер по защите от ковида участников ПМЭФ

В Петербурге разработан комплекс мер по предупреждению распространения заболевания коронавирусной инфекцией во время ПМЭФ-2022. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой 29 апреля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.



«Разработан комплекс мероприятий по предупреждению распространения заболеваний, оказанию помощи и проведению вакцинации участников и гостей форума, а также обслуживающего персонала», — сообщил глава города.

