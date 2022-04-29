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    В Смольном отчитались о разработке комплекса мер по защите от ковида участников ПМЭФ

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    3 комментария

    В Петербурге разработан комплекс мер по предупреждению распространения заболевания коронавирусной инфекцией во время ПМЭФ-2022. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой 29 апреля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

    «Разработан комплекс мероприятий по предупреждению распространения заболеваний, оказанию помощи и проведению вакцинации участников и гостей форума, а также обслуживающего персонала», — сообщил глава города.

    Беглов также напомнил, что в плане подготовки Петербурга к ПМЭФ, утвержденном 8 февраля этого года, предусмотрены мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического контроля.

    Напомним, ранее в Смольном отрапортовали, что свое участие в ПМЭФ-2022 подтвердили представители 69 стран. За последний месяц количество желающих поучаствовать в петербургском экономическом форуме не изменилось.

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    Комментарии (3)

    Barmaley_5e4d0211d3423
    Вакцинировать гостей чем будут?
    ProstoZloy
    "Разработан комплекс мероприятий по предупреждению распространения заболеваний, оказанию помощи и проведению вакцинации участников "
    И каждый пункт этого плана противоречит другому.
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