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    Беглов похвастался количеством стран — участниц ПМЭФ. За месяц их число не изменилось

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    12 комментариев

    Губернатор Александр Беглов во время отчета перед Заксобранием 28 апреля заявил, что представители 69 стран подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2022 и заявки продолжают поступать. Однако количество желающих за последний месяц не изменилось.

    «Хочу проинформировать вас: 69 стран подтвердили участие в ПМЭФ и заявки продолжают поступать», — сказал губернатор. И подтвердил: форуму-2022 — быть.

    Однако 31 марта, почти месяц назад, фонд Росконгресс информировал о ровно таком же количестве стран, представители которых выразили желание принять участие в форуме. А всего приглашения направили иностранным участникам более чем из 190 стран.

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    Комментарии (12)

    266152040
    Если ПМЭФ-филиал ВЭФ Шваба, то разгонять, а не собирать на нашей земле такой форум надо
    267086865
    Беглов, лучше бы ты похвастался чистыми улицами, ровными дорогами и вовремя убранными помойками....хотя бы этим.
    266752848
    Количество стран по факту значительно сократится, Беглов похоже не следит за новостями или ждёт хороший бюджет на данное мероприятия под распил…
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