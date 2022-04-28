Беглов похвастался количеством стран — участниц ПМЭФ. За месяц их число не изменилось

Губернатор Александр Беглов во время отчета перед Заксобранием 28 апреля заявил, что представители 69 стран подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2022 и заявки продолжают поступать. Однако количество желающих за последний месяц не изменилось.



«Хочу проинформировать вас: 69 стран подтвердили участие в ПМЭФ и заявки продолжают поступать», — сказал губернатор. И подтвердил: форуму-2022 — быть.



Однако 31 марта, почти месяц назад, фонд Росконгресс информировал о ровно таком же количестве стран, представители которых выразили желание принять участие в форуме. А всего приглашения направили иностранным участникам более чем из 190 стран.

