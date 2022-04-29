Стрелявший на площадке на Луначарского собачник не признал вину и отправился под арест

Выборгский райсуд Петербурга изолировал от общества Никиту Шашина, которому не удалось без помощи оружия прийти к компромиссу с другими владельцами собак. Гулять со своим питомцем он не будет по меньшей мере два месяца.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 апреля суд постановил заключить Шашина под стражу до 26 июня, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. 32-летнему сисадмину вменяют уголовное хулиганство за выстрелы из травматического «Фантом-9ПА» на площадке для выгула собак на проспекте Луначарского, 68 — их слышно на видео, опубликованном «Фонтанкой».