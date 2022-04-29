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    Стрелявший на площадке на Луначарского собачник не признал вину и отправился под арест

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    7 комментариев

    Выборгский райсуд Петербурга изолировал от общества Никиту Шашина, которому не удалось без помощи оружия прийти к компромиссу с другими владельцами собак. Гулять со своим питомцем он не будет по меньшей мере два месяца.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 29 апреля суд постановил заключить Шашина под стражу до 26 июня, тем самым удовлетворив ходатайство следствия. 32-летнему сисадмину вменяют уголовное хулиганство за выстрелы из травматического «Фантом-9ПА» на площадке для выгула собак на проспекте Луначарского, 68 — их слышно на видео, опубликованном «Фонтанкой».

    Судя по записи, пистолет Шашин применил после того, как на него набросился один из оппонентов. Меткость потянула на второе уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По предварительным данным, пуля в буквальном смысле сломала черепную кость 37-летнему мужчине.

    «Шашину предъявлено обвинение. Вину он не признал», — уточнили в пресс-службе.

    Подробнее о случившемся читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (7)

    274445943
    Стрелял бы не в голову, скорее всего не сел бы
    VKuser1453803
    А в чём он виноват? В том, что рядом с ним быдло живёт?
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