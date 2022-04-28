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    «Фонтанка» публикует видео конфликта собачников на Луначарского. Выстрелы прозвучали в ответ на прыжок

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    31 комментарий

    Видео конфликта владельцев собак на площадке для выгула в Выборгском районе Петербурга оказалось в распоряжении «Фонтанки» 28 апреля. Судя по кадрам, двум выстрелам из травматического пистолета предшествовала беседа на повышенных тонах.

    «Фонтанка.ру»

    32-летний Никита накануне вечером пришел на площадку и встретил сопротивление в виде «старожилов», которые, по всей видимости, не хотели видеть посторонних собак рядом со своими. Он долго разговаривал с дамой, которая вела съемку, мужчина достал из кобуры пистолет, чтобы продемонстрировать. Мужчина заявил, что на оружие у него есть разрешение. Кульминацией стал прыжок 37-летнего собачника, который набросился на Никиту и спровоцировал драку. Сперва, судя по всему, владелец пистолета стрелял в сторону, крича: «Хуже будет, применю!» Затем, видимо, Никита всё же выпустил пару пуль в оппонента.

    Накануне вечером пострадавший был госпитализирован. Вооруженного жителя района доставили в полицию и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (31)

    Bolo_yang_1979
    Никита прав на все 100...хорошо, что тетя снимала, как на него напал олень во время гона, а он именно оборонялся!!!
    муматор
    достал - стреляй, или спили мушку.
    lamer
    Наконец нашел повод пистик применить, а чо, зря покупал. При обращении с оружием сплошные нарушения. Надеюсь, что следствие и суд научат эту дворовую рембу соблюдать законы.
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