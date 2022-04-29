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    У «Чкаловской» отключились светофоры, торопливых водителей увозят эвакуаторы

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    1 комментарий

    Петроградская сторона поддержала пятничный тренд Петербурга на аномальные дневные пробки. Проблем у станции метро «Чкаловская» добавили светофоры.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В 13:35 перекресток Чкаловского проспекта и Большой Зелениной улицы оказался плотно забит. Там не работают светофоры, и ДТП не заставило себя ждать. «Многие спешат, результат — авторемонт BMW по тройной цене», — сообщает читатель «Фонтанки». Обе подбитые легковые с перекрестка пришлось убирать эвакуаторам.

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    По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке у станции метро «Чкаловская» сильно затруднено. Заторы собрались как на Чкаловском проспекте, так и на Рыбацкой и Большой Зелениной улицах.

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    В целом же в Петербурге пробки уже доросли до 6 баллов, хотя обычно в это время наблюдается пять. Аномальные пробки на петербургских улицах второй день, хотя ни репетиций парада, ни каких-то вип-гостей в городе сегодня нет.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (1)

    Нколай
    Жаль торопящихся водителей, но голова на плечах-то должна быть!!!
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