У «Чкаловской» отключились светофоры, торопливых водителей увозят эвакуаторы

Петроградская сторона поддержала пятничный тренд Петербурга на аномальные дневные пробки. Проблем у станции метро «Чкаловская» добавили светофоры.
В 13:35 перекресток Чкаловского проспекта и Большой Зелениной улицы оказался плотно забит. Там не работают светофоры, и ДТП не заставило себя ждать. «Многие спешат, результат — авторемонт BMW по тройной цене», — сообщает читатель «Фонтанки». Обе подбитые легковые с перекрестка пришлось убирать эвакуаторам.
По данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке у станции метро «Чкаловская» сильно затруднено. Заторы собрались как на Чкаловском проспекте, так и на Рыбацкой и Большой Зелениной улицах.
В целом же в Петербурге пробки уже доросли до 6 баллов, хотя обычно в это время наблюдается пять. Аномальные пробки на петербургских улицах второй день, хотя ни репетиций парада, ни каких-то вип-гостей в городе сегодня нет.