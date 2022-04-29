Самолет из Петербурга приземлился в Ставрополе из-за тумана в Сочи

Авиакомпания «Россия» объяснила, почему «Боинг», летевший из Петербурга в Сочи, не смог приземлиться в пункте назначения. Виной тому туман.



«В связи со сложными метеорологическими условиями в Сочи — туман, аэропорт работает по фактической обстановке. По этой причине часть рейсов авиакомпании отправлена на запасные аэродромы», — сообщили 29 апреля в пресс-службе авиакомпании.



Решение о вылете рейсов до и из Сочи авиакомпания будет принимать при улучшении метоусловий.



«Фонтанка» писала, что рейс из Петербурга на курорт не смог приземлиться в аэропорту Сочи и ушел в Ставрополь. В ожидании разрешения на вылет пассажиров оставили в салоне. Одному из них стало плохо.

