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    Самолет из Петербурга приземлился в Ставрополе из-за тумана в Сочи

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    1 комментарий

    Авиакомпания «Россия» объяснила, почему «Боинг», летевший из Петербурга в Сочи, не смог приземлиться в пункте назначения. Виной тому туман.

    «В связи со сложными метеорологическими условиями в Сочи — туман, аэропорт работает по фактической обстановке. По этой причине часть рейсов авиакомпании отправлена на запасные аэродромы», — сообщили 29 апреля в пресс-службе авиакомпании.

    Решение о вылете рейсов до и из Сочи авиакомпания будет принимать при улучшении метоусловий.

    «Фонтанка» писала, что рейс из Петербурга на курорт не смог приземлиться в аэропорту Сочи и ушел в Ставрополь. В ожидании разрешения на вылет пассажиров оставили в салоне. Одному из них стало плохо.

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    Комментарии (1)

    alexpv
    А объявить об этом пассажирам по ходу ситуации командиру самолета было западло насколько я понимаю, язык прикусил.
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