Аномальная пробка на КАД превысила 10 км

Многокилометровая пробка на востоке КАД в Петербурге наблюдается с раннего утра.
К 8:54 «необычно плотная пробка» на внешнем кольце через Большой Обуховский (вантовый) мост до реки Оккервиль растянулась, по данным «Яндекса», на 10,4 километра. В ней можно потерять 1 час 17 минут, хотя обычно этот участок проезжают за 7 минут.
В целом загруженность дорог в 9 часов утра составила обычные для этого времени суток 6 баллов.
На КАД в эти дни много необычных пробок. Причина в том, что начались дорожные работы с ограничением движения. Также движение из-за ремонтов будут ограничивать на ЗСД.