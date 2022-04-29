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    Аномальная пробка на КАД превысила 10 км

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    4 комментария

    Многокилометровая пробка на востоке КАД в Петербурге наблюдается с раннего утра.

    К 8:54 «необычно плотная пробка» на внешнем кольце через Большой Обуховский (вантовый) мост до реки Оккервиль растянулась, по данным «Яндекса», на 10,4 километра. В ней можно потерять 1 час 17 минут, хотя обычно этот участок проезжают за 7 минут.

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    В целом загруженность дорог в 9 часов утра составила обычные для этого времени суток 6 баллов.

    На КАД в эти дни много необычных пробок. Причина в том, что начались дорожные работы с ограничением движения. Также движение из-за ремонтов будут ограничивать на ЗСД.

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    Комментарии (4)

    Avs7153
    Больше человейников, больше перекрытий. Такъ побѣдимъ!
    Pilat
    Так работы в районе моста ведутся совершенно без остановки уже года три, то там, то сям, дорожники как будто намеренно блокируют самые важные трассы в городе, создавая постоянный коллапс.
    Вчера КАД примерно в 4-х местах стоял мертво.
    Сегодня вот на Вантовом устроили очередное развлекалово.
    274637451
    Так пятница!!!
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