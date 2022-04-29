В отношении матери младенца, утонувшего во время купания на севере Петербурга, возбудили еще одно уголовное дело

34-летняя петербурженка стала фигурантом второго уголовного дела после смерти ребенка в ванне в Приморском районе.



СК Петербурга нашел основания для возбуждения второго дела после гибели годовалой девочки во время купания в квартире на проспекте Авиаконструкторов, стало известно 29 апреля ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Действия матери младенца квалифицировали как «оставление в опасности».



«Фонтанка» писала, что днем раньше было возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мать ребенка не могла точно вспомнить, при каких обстоятельствах погибла её дочь — то ли её притопил во время совместного купания старший брат, то ли она упала в воду с надувного круга, когда женщина ругалась с мужем.

