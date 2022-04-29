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    В отношении матери младенца, утонувшего во время купания на севере Петербурга, возбудили еще одно уголовное дело

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    34-летняя петербурженка стала фигурантом второго уголовного дела после смерти ребенка в ванне в Приморском районе.

    СК Петербурга нашел основания для возбуждения второго дела после гибели годовалой девочки во время купания в квартире на проспекте Авиаконструкторов, стало известно 29 апреля ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Действия матери младенца квалифицировали как «оставление в опасности».

    «Фонтанка» писала, что днем раньше было возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мать ребенка не могла точно вспомнить, при каких обстоятельствах погибла её дочь — то ли её притопил во время совместного купания старший брат, то ли она упала в воду с надувного круга, когда женщина ругалась с мужем.

    Мертвую девочку нашли в квартире 27 апреля. Полицию и скорую мать встретила навеселе.

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