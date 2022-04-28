После гибели младенца в ванне на севере Петербурга возбудили уголовное дело

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после того, как в ванне в доме Приморского района нашли мертвую девочку.



Годовалого ребенка в ванне, по предварительной информации, оставила 34-летняя мать, положившись на надувной круг, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 апреля.



Полицию и скорую жительница проспекта Авиаконструкторов встретила, как писала «Фонтанка», с запахом алкоголя. В квартире спал еще один ребенок, двух лет.

