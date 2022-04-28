Мать утонувшего в ванне на Авиаконструкторов младенца запуталась в версиях: сначала обвинила старшего ребенка, а потом мужа

После трагедии в квартире на проспекте Авиаконструкторов полиция и органы опеки выяснили условия жизни семьи. Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, родители (34-летняя неработающая женщина и 45-летний мужчина, который официально не трудоустроен) живут в гражданском браке. Квартиру на Авиаконструкторов они снимают. До этого жили в Кировском районе Петербурга, где до сих пор зарегистрированы, но переехали, судя по всему, после того, как опека района на некоторое время изымала детей из семьи.



Женщина днем 27 апреля пошла купать годовалую дочь. А вот дальше она путается в показаниях. По предварительной информации, сначала она рассказывала, что оставила ребенка в надувном круге ненадолго, а когда вернулась, девочка уже лежала под водой. Потом женщина якобы «вспомнила», что купала не одного ребенка, а обоих. Причем в период с 11 до 14 часов. И якобы двухлетний сын «притопил» младшую. По третьей версии, она всё-таки купала только дочь и отвлеклась, так как ругалась с мужем.

