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    Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Лахта Центр показал самый весенний таймлапс

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    3 комментария

    Калейдоскоп на Финском заливе запечатлели камеры башни Лахта Центра. За пару минут можно увидеть, как на протяжении недели вода освобождалась от зимних оков.

    «Процесс сам по себе медитативный: большие глыбы истончаются и становятся меньше, рисунок движется и меняется. А главное — все идет к лету», — радуют горожан в телеграм-канале небоскрёба.

    Lakhta Center / Лахта Центр / telegram

    Глядя на погоду за окном на этой неделе, в последнем можно было усомниться. Апрель напоследок решил тряхнуть снегом и притвориться ноябрём. Оттаявший Петербург припорошило, а минувший день стал самым холодным 27 апреля с начала века.

    Судя по прогнозам, пятница приятной погодой не порадует. Как сообщал главный синоптик Петербурга, 29 апреля ожидается прохождение атмосферного фронта, и мокрого снега будет больше, но он будет весь таять. С первыми майскими праздниками не всё так плохо, обнадёживает он.

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    Комментарии (3)

    МатрёшечкА
    Таймлапс - это кто или что? Не знаю такого слова.
    NoName1234
    Когда его уже откроют, а?
    Где обещанные экскурсии???
    Avs7153
    —Дорогая, у меня таймлапс!
    —Таблетки в нижнем ящике...
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