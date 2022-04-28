Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Лахта Центр показал самый весенний таймлапс

Калейдоскоп на Финском заливе запечатлели камеры башни Лахта Центра. За пару минут можно увидеть, как на протяжении недели вода освобождалась от зимних оков.
«Процесс сам по себе медитативный: большие глыбы истончаются и становятся меньше, рисунок движется и меняется. А главное — все идет к лету», — радуют горожан в телеграм-канале небоскрёба.
Lakhta Center / Лахта Центр / telegram
Глядя на погоду за окном на этой неделе, в последнем можно было усомниться. Апрель напоследок решил тряхнуть снегом и притвориться ноябрём. Оттаявший Петербург припорошило, а минувший день стал самым холодным 27 апреля с начала века.
Судя по прогнозам, пятница приятной погодой не порадует. Как сообщал главный синоптик Петербурга, 29 апреля ожидается прохождение атмосферного фронта, и мокрого снега будет больше, но он будет весь таять. С первыми майскими праздниками не всё так плохо, обнадёживает он.