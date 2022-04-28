Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Лахта Центр показал самый весенний таймлапс

Калейдоскоп на Финском заливе запечатлели камеры башни Лахта Центра. За пару минут можно увидеть, как на протяжении недели вода освобождалась от зимних оков.



«Процесс сам по себе медитативный: большие глыбы истончаются и становятся меньше, рисунок движется и меняется. А главное — все идет к лету», — радуют горожан в телеграм-канале небоскрёба.