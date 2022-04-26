Петербуржцев предупредили о грядущем похолодании и мокром снеге. На майские будет тепло, но без жары

Температура воздуха в Петербурге во вторник днём повысилась до +11 градусов, однако впереди горожан ожидает существенное похолодание. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«Циклон покинул наши районы и сегодня он уже над территорией Архангельской области. <...> В его тылу к Санкт-Петербургу начинает поступать очень холодный воздух, который распространяется с Арктики через Баренцево море», — поделился метеоролог 26 апреля в своём Telegram-канале .

По словам Колесова, предстоящие три дня будут наиболее холодными, завтра, 27 апреля, максимальная температура составит +5 градусов. Неизбежны и осадки: в ночные часы они будут выпадать в виде мокрого снега.



«Наиболее сложный день — 29 апреля, когда через Санкт-Петербург ожидается прохождение атмосферного фронта и мокрого снега будет больше, но он будет весь таять», — заявил Колесов.

