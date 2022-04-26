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    Петербуржцев предупредили о грядущем похолодании и мокром снеге. На майские будет тепло, но без жары

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    5 комментариев

    Температура воздуха в Петербурге во вторник днём повысилась до +11 градусов, однако впереди горожан ожидает существенное похолодание. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

    «Циклон покинул наши районы и сегодня он уже над территорией Архангельской области. <...> В его тылу к Санкт-Петербургу начинает поступать очень холодный воздух, который распространяется с Арктики через Баренцево море», — поделился метеоролог 26 апреля в своём Telegram-канале.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    По словам Колесова, предстоящие три дня будут наиболее холодными, завтра, 27 апреля, максимальная температура составит +5 градусов. Неизбежны и осадки: в ночные часы они будут выпадать в виде мокрого снега.

    «Наиболее сложный день — 29 апреля, когда через Санкт-Петербург ожидается прохождение атмосферного фронта и мокрого снега будет больше, но он будет весь таять», — заявил Колесов.

    При этом синоптик обнадежил, что пускай жары на первые майские праздники и не ожидается, но днем температура воздуха, вероятно, будет около +10 градусов и выше.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (5)

    Гриб
    Да, пофиг, все равно путин не сделал нормальные выходные, один хрен с 3 по 5 работать
    Дежурный по объединению
    Как смели! Отрицательное потепление жэж!
    7p7s7
    Л.Филатов: "....только если эта весть снова будет не бог весть, ты за ентакую новость лет на 10 можешь сесть...."😜
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