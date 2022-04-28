Конфликт собачников на проспекте Луначарского стал уголовным делом

В ближайшие два дня 32-летнему Никите будет не до прогулок со своим питомцем на спорной площадке в Выборгском районе Петербурга. Владельца собаки и травматического пистолета задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 28 апреля, случившееся на проспекте Луначарского накануне вечером квалифицировали по статье о хулиганстве. Стрелявший на площадке для выгула собак процессуально задержан на двое суток.



Его оппонент госпитализирован в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, пуля в буквальном смысле сломала ему черепную кость.



Стрельбой закончился очередной виток конфликта между старожилами и «молодёжью», которые не сошлись в распорядке выгула питомцев на площадке. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

