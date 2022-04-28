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    Конфликт собачников на проспекте Луначарского стал уголовным делом

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    2 комментария

    В ближайшие два дня 32-летнему Никите будет не до прогулок со своим питомцем на спорной площадке в Выборгском районе Петербурга. Владельца собаки и травматического пистолета задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 28 апреля, случившееся на проспекте Луначарского накануне вечером квалифицировали по статье о хулиганстве. Стрелявший на площадке для выгула собак процессуально задержан на двое суток.

    Его оппонент госпитализирован в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, пуля в буквальном смысле сломала ему черепную кость.

    Стрельбой закончился очередной виток конфликта между старожилами и «молодёжью», которые не сошлись в распорядке выгула питомцев на площадке. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (2)

    hal9000
    Причем тут старожилы маложилы??..если собака незнакома ее надо аккуратно в стаю приводить..пока познакомятся подерутся ...постепенно надо знакомить..помимо хозяев у собак своя иерархия формируется раз они постоянно встречаются...это игнорировать от слабоумия если только...
    Ro_Bot
    если защищаешься от неадеквата то почему уголовку вешают?
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