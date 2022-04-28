«Погиб член экипажа». В Минобороны рассказали подробности падения вертолета под Саратовом

Один человек погиб в результате падения вертолета в Саратовской области. Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ.
СМИ писали, что во время учебного полета в небе столкнулись два военных вертолета. Ведомство уточняет, что на аэродроме «при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов».
«В результате один из них получил повреждение и совершил жесткую посадку. При жесткой посадке 1 член экипажа погиб. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме», – сказано в сообщении ЦВО.
По словам мэра Саратова, на территории Кумысной поляны разбился вертолет «Ансат». ТАСС пишет, что всего на борту находились три члена экипажа. Один сгорел внутри вертолета, а второй, 26-летний летчик, выпрыгнул на парашюте, он получил ушибы нижних конечностей и сейчас находится в удовлетворительном состоянии, рассказал в своем телеграм-канале глава минздрава региона Олег Костин. Третьего человека продолжают искать.
Предварительная версия ЧП – техническая неисправность.