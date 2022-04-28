«Погиб член экипажа». В Минобороны рассказали подробности падения вертолета под Саратовом

Один человек погиб в результате падения вертолета в Саратовской области. Об этом 28 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ.



СМИ писали, что во время учебного полета в небе столкнулись два военных вертолета. Ведомство уточняет, что на аэродроме «при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов».



«В результате один из них получил повреждение и совершил жесткую посадку. При жесткой посадке 1 член экипажа погиб. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме», – сказано в сообщении ЦВО.

