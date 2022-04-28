ТАСС: В Саратовской области столкнулись военные вертолеты

По уточненным данным, в Саратовской области во время учебного полета столкнулись два военных вертолета. Об этом 28 апреля пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



«Во время учебного полета столкнулись два вертолета. На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», — цитирует агентство собеседника.



Ранее сообщалось об одном вертолете, потерпевшем крушение на территории Кумысной поляны. Информацию о ЧП подтвердил мэр Саратова Михаил Исаев.