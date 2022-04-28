В Саратовской области упал вертолет

В Саратовской области потерпел крушение вертолет. Как сообщает 28 апреля ТАСС со ссылкой на источник, он выполнял учебный полет. По данным собеседника информагентства, один человек погиб.

Сейчас на место выдвинулись спасатели, обстоятельства устанавливаются. Местные СМИ пишут, что инцидент произошел на Кумысной поляне в Саратове.



Информацию о падении вертолета подтвердил мэр Саратова Михаил Исаев. По его словам, на территории Кумысной поляны разбился вертолет «Ансат», который совершал учебный полет из поселка Соколовый.