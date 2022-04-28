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    В Саратовской области упал вертолет

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    1 комментарий

    В Саратовской области потерпел крушение вертолет. Как сообщает 28 апреля ТАСС со ссылкой на источник, он выполнял учебный полет. По данным собеседника информагентства, один человек погиб.

    Сейчас на место выдвинулись спасатели, обстоятельства устанавливаются. Местные СМИ пишут, что инцидент произошел на Кумысной поляне в Саратове.

    Информацию о падении вертолета подтвердил мэр Саратова Михаил Исаев. По его словам, на территории Кумысной поляны разбился вертолет «Ансат», который совершал учебный полет из поселка Соколовый.

    «По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется», — сообщил чиновник в своем телеграм-канале.

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    Комментарии (1)

    angel of death
    тут явно не хватает фразочки из нашего старинного фольклора: "летело оно - упало в болото... какая зарплата - такая работа..." =P
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