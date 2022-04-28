Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в обмене Ярошенко на Рида. Поговорили и об Украине

Президент РФ Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе беседы Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в организации обмена россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который состоялся в аэропорту Анкары.
Кроме того, стороны продолжили обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в том числе с учетом встречи Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Москве.
В канцелярии президента Турции рассказали, что Эрдоган также заявил Путину о готовности Анкары взять на себя инициативу по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. «Президент Эрдоган выразил желание как можно скорее установить прочный мир в регионе, усилив импульс, сформировавшийся в ходе переговоров в Стамбуле», — сказано в сообщении.
Лидеры договорились о дальнейших контактах.