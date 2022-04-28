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    Боевые действия на Украине

    Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в обмене Ярошенко на Рида. Поговорили и об Украине

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    Президент РФ Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

    Отмечается, что в ходе беседы Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в организации обмена россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который состоялся в аэропорту Анкары.

    Кроме того, стороны продолжили обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в том числе с учетом встречи Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Москве.

    В канцелярии президента Турции рассказали, что Эрдоган также заявил Путину о готовности Анкары взять на себя инициативу по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. «Президент Эрдоган выразил желание как можно скорее установить прочный мир в регионе, усилив импульс, сформировавшийся в ходе переговоров в Стамбуле», — сказано в сообщении.

    Лидеры договорились о дальнейших контактах.

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