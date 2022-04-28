Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в обмене Ярошенко на Рида. Поговорили и об Украине

Президент РФ Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Кремля.



Отмечается, что в ходе беседы Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в организации обмена россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который состоялся в аэропорту Анкары.



Кроме того, стороны продолжили обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в том числе с учетом встречи Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Москве.

