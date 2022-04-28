США и Великобритания запретили проводить у себя «Бессмертный полк»

США и Великобритания запретили проведение в этом году «Бессмертного полка». Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» — и это запрещено», — заявил он 28 апреля (цитата по РИА Новости).
Британия, по его словам, также выступила с запретом не только шествия, но и возложения цветов и венков к мемориалу в Лондоне. Своего разрешения не дали и власти Казахстана.
Макаров отметил, что вдобавок к этому отозвать согласие на проведение шествия «Бессмертного полка» в этом году решили и в Ирландии. В Германии же его официально пока не запретили — на данный момент там рассматривают идею заменить мероприятие альтернативным.
Шествие «Бессмертного полка» проходит в России в День Победы, 9 мая. Первая акция состоялась в 2012 году в Томске. Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах мероприятие проводили в онлайн-формате.
Публичные мероприятия в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году состоятся в Петербурге. Ранее заместитель председателя комитета по вопросам законности Игорь Любченко объяснил, что мероприятие согласовал Роспотребнадзор, тогда как первомайские шествия ведомством одобрены не были.
Накануне «Фонтанка» писала, что родственники погибших участников боевых действий на территории Украины смогут принести их портреты на «Бессмертный полк» в Петербурге. Кроме того, колонна будет нести растяжку с буквой Z. Участников предупредили, что шествие начнется 9 мая в 15:00. Место сбора — площадь Александра Невского.