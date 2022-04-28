США и Великобритания запретили проводить у себя «Бессмертный полк»

США и Великобритания запретили проведение в этом году «Бессмертного полка». Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.



«Соединенные Штаты не только запретили проведение шествия «Бессмертного полка», но даже возложить традиционные цветы к мемориалу «Дух Эльбы» — и это запрещено», — заявил он 28 апреля (цитата по РИА Новости).



Британия, по его словам, также выступила с запретом не только шествия, но и возложения цветов и венков к мемориалу в Лондоне. Своего разрешения не дали и власти Казахстана.

