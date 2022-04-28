Приключения медведя читали по следам у ручья в Ленобласти, а потом увидели его самого в Карелии

Первыми в 2022 году кадрами «хозяина тайги» на заповедной территории Лодейнопольского района Ленобласти и соседнего Олонецкого района Карелии поделились сотрудники Нижне-Свирского заповедника. О приключениях проснувшегося косолапого узнавали по следам на снегу.
При облете заповедной территории квадрокоптером один из сотрудников заснял следы медведя на снегу у ручья, пишут 28 апреля в группе Нижне-Свирского заповедника во «ВКонтакте». По ним он предположил, что после спячки зверь ловил в ручье рыбу. А позже косолапый попал в объектив фотоловушки в заказнике «Олонецкий», который граничит с территорией заповедника.
Следы первого проснувшегося медведя в заповеднике находили в начале апреля. По его размерам специалисты установили, что зверю уже около пяти лет. А вот многодетная мать-героиня и ее семейство на фотоловушках пока не отметились, добавляют в посте.