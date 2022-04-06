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    Средний медведь проснулся у берега Ладоги и ищет себе лося

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    В Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области проснулся первый медведь. Об этом сообщается в паблике заповедника «ВКонтакте» 6 апреля.

    Следы пионера обнаружил вчера государственный инспектор в области охраны окружающей среды на том же участке, что и в предыдущие годы.

    «Снимки сделаны не очень далеко от Ладоги. Медведь средний, лапа 14 см. Ему около 5 лет. Живёт и зимует в этом месте третий год. В прошлом году выход из берлоги был 23 марта. Сейчас он будет искать лося, чтобы по насту догнать его и съесть», — поясняет инспектор.

    На днях следы медведей видели в Волосовском и Лужском районах области. Это, скорее всего, самцы. Самки с медвежатами выходят из берлог на полмесяца–месяц позже.

    «После выхода из спячки медведь активно ищет себе пропитание, а так как он всеяден, то подойдёт любая пища: прошлогодние ягоды клюквы на вытаявших участках болот; падаль, запах которой медведь находит благодаря своему отличному обонянию. Сейчас в заповедном лесу ещё много снега, а по утрам образуется наст. В таких условиях медведь может попытаться напасть и на крупное животное — лося. Корочка наста не может удержать тяжёлого копытного зверя на поверхности, он проваливается до земли. Медведь же, благодаря большой площади опоры плоских широких лап, может легко и быстро передвигаться по подмёрзшему снегу и догнать добычу. Если, конечно, у него остались на это силы после зимовки», — рассказывают в заповеднике.

    Сегодня же комитет по животному миру Ленобласти сообщил о разрушении берлоги в Лодейнопольском районе. Испуганная медведица убежала, оставив детёнышей. Поскольку в таких случаях матери обычно не возвращаются, медвежат будут выхаживать в реабилитационном центре в Тверской области.

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    Комментарии (3)

    261844081
    "На днях следы медведей видели в Волосовском и Лужском районах области. Это, скорее всего, самцы. Самки с медвежатами выходят из берлог на полмесяца–месяц позже"
    Мужчины, это всё эволюция
    hal9000
    Не все сказано..у медведей мужики ленивые..а бабы работящие..лосям стоит остерегаться медеведиц..они хоть и слабые но гнать будут дольше..так как им надо кормить и себя и медвежат..а медведь побегает чуть чуть..и забьет ..пойдет у медведицы отберет еду..та конечно порычит но без шансов придется отдать еду и потом радоваться объедкам..
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