Средний медведь проснулся у берега Ладоги и ищет себе лося

В Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области проснулся первый медведь. Об этом сообщается в паблике заповедника «ВКонтакте» 6 апреля.
Следы пионера обнаружил вчера государственный инспектор в области охраны окружающей среды на том же участке, что и в предыдущие годы.
«Снимки сделаны не очень далеко от Ладоги. Медведь средний, лапа 14 см. Ему около 5 лет. Живёт и зимует в этом месте третий год. В прошлом году выход из берлоги был 23 марта. Сейчас он будет искать лося, чтобы по насту догнать его и съесть», — поясняет инспектор.
На днях следы медведей видели в Волосовском и Лужском районах области. Это, скорее всего, самцы. Самки с медвежатами выходят из берлог на полмесяца–месяц позже.
«После выхода из спячки медведь активно ищет себе пропитание, а так как он всеяден, то подойдёт любая пища: прошлогодние ягоды клюквы на вытаявших участках болот; падаль, запах которой медведь находит благодаря своему отличному обонянию. Сейчас в заповедном лесу ещё много снега, а по утрам образуется наст. В таких условиях медведь может попытаться напасть и на крупное животное — лося. Корочка наста не может удержать тяжёлого копытного зверя на поверхности, он проваливается до земли. Медведь же, благодаря большой площади опоры плоских широких лап, может легко и быстро передвигаться по подмёрзшему снегу и догнать добычу. Если, конечно, у него остались на это силы после зимовки», — рассказывают в заповеднике.
Сегодня же комитет по животному миру Ленобласти сообщил о разрушении берлоги в Лодейнопольском районе. Испуганная медведица убежала, оставив детёнышей. Поскольку в таких случаях матери обычно не возвращаются, медвежат будут выхаживать в реабилитационном центре в Тверской области.