Средний медведь проснулся у берега Ладоги и ищет себе лося

В Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области проснулся первый медведь. Об этом сообщается в паблике заповедника «ВКонтакте» 6 апреля.



Следы пионера обнаружил вчера государственный инспектор в области охраны окружающей среды на том же участке, что и в предыдущие годы.



«Снимки сделаны не очень далеко от Ладоги. Медведь средний, лапа 14 см. Ему около 5 лет. Живёт и зимует в этом месте третий год. В прошлом году выход из берлоги был 23 марта. Сейчас он будет искать лося, чтобы по насту догнать его и съесть», — поясняет инспектор.

