Суд арестовал старшую из задержанных по делу о подрыве фейерверка на Товарищеском

Невский районный суд определил под стражу 27-летнюю Софью Хмелёву, доставленную из Москвы после опасного фейерверка под дверью жилого дома на Товарищеском проспекте в Петербурге.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 27 апреля Хмелёва арестована на два месяца. В следственный изолятор её отправили до 25 июня с обвинением в покушении на убийство общеопасным способом.

По версии следствия, девушка, двое 16-летних близнецов и их 20-летний сосед причастны к взрыву на лестничной площадке дома на Товарищеском проспекте в ночь на 25 апреля. Согласно материалам, перед дверью квартиры на восьмом этаже привели в действие неустановленное взрывное устройство с умыслом на убийство. Потерпевшего спасли «конструктивные особенности квартиры».