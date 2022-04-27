    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, южн

    768мм

    72%

    Подробнее
    usd72.88eur75.92
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Суд арестовал старшую из задержанных по делу о подрыве фейерверка на Товарищеском

    1728
    2 комментария

    Невский районный суд определил под стражу 27-летнюю Софью Хмелёву, доставленную из Москвы после опасного фейерверка под дверью жилого дома на Товарищеском проспекте в Петербурге.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 27 апреля Хмелёва арестована на два месяца. В следственный изолятор её отправили до 25 июня с обвинением в покушении на убийство общеопасным способом.

    По версии следствия, девушка, двое 16-летних близнецов и их 20-летний сосед причастны к взрыву на лестничной площадке дома на Товарищеском проспекте в ночь на 25 апреля. Согласно материалам, перед дверью квартиры на восьмом этаже привели в действие неустановленное взрывное устройство с умыслом на убийство. Потерпевшего спасли «конструктивные особенности квартиры».

    Всех четверых фигурантов задержали в Москве. Как писала «Фонтанка», следователи уверены, что они исполняли заказ, поступивший через мессенджер, за который получили 200 тысяч рублей.

    Взрыв смеси для фейерверка весом 2–3 килограмма произошел около трех ночи в парадной дома 22, корпус 1, по Товарищескому проспекту. Волной выбило окна и рамы на двух этажах, обломками были повреждены две машины. Момент взрыва попал на видео.
    По версии следствия, мишенью был 35-летний мужчина, проживающий в одной из квартир на 8-м этаже. Он вел активную сетевую жизнь на одном из ресурсов и регулярно вступал в острые конфликты с пользователями.
    Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    Nerevar
    Молодёжи совершенно нечего делать! Один маргиналит, ведя треш-стримы, другие решили устроить взрыв.
    Лучше бы занимались чем-то хорошим, конструктивным, добрым. А теперь-то что... Судьбы сломали из-за ерунды какой-то. Меньше в сети сидеть надо, больше над собой работать....
    07A
    Повезло девке, отсидит и станет известной российской активисткой, борцом с режимом!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний