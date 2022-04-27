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    «Возомнил себя факелом». Зрелищное самовозгорание светофора в Красном Селе попало на видео

    1329
    2 комментария

    Светофор загорелся во время работы на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы в Красносельском районе Петербурга 27 апреля.

    Пожар зафиксировала камера наружного наблюдения, видео публикует паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» в «ВКонтакте». «Сегодня под утро <...> светофор <...> возомнил себя факелом и устроил зрелищное самовозгорание», — отмечается в сообщении. В тот же день прошли ремонтные работы.

    В пресс-службе ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» «Фонтанке» подтвердили факт возгорания пешеходного светофора. Он вышел из строя в 6:25, а починили его в 13:11.

    Год назад в том же Красном Селе, на Гатчинском шоссе, другой светофор предположительно из-за проблем с электричеством стал причиной смерти собаки. Его чинили около месяца.

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    Комментарии (2)

    Alex000
    Очень яркий красный.
    denem
    После этого уже никто не скажет что на работе не горят
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