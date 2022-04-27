«Возомнил себя факелом». Зрелищное самовозгорание светофора в Красном Селе попало на видео

Светофор загорелся во время работы на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы в Красносельском районе Петербурга 27 апреля.
Пожар зафиксировала камера наружного наблюдения, видео публикует паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» в «ВКонтакте». «Сегодня под утро <...> светофор <...> возомнил себя факелом и устроил зрелищное самовозгорание», — отмечается в сообщении. В тот же день прошли ремонтные работы.
В пресс-службе ГУ «Дирекция по организации дорожного движения» «Фонтанке» подтвердили факт возгорания пешеходного светофора. Он вышел из строя в 6:25, а починили его в 13:11.
Год назад в том же Красном Селе, на Гатчинском шоссе, другой светофор предположительно из-за проблем с электричеством стал причиной смерти собаки. Его чинили около месяца.