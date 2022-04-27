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    В Смольном рассказали, как украсят город к 9 Мая

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    2 комментария

    К 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Петербург украсят главным образом символами городов-героев и городов воинской славы, рассказал 27 апреля глава комитета по печати Владимир Рябовол.

    «Конечно, наша первая задача — сделать так, чтобы настроение праздника пришло в каждый дом», — объяснил представитель Смольного.

    Аллею городов-героев из 13 композиций с историческими справками разместят на стрелке Васильевского острова, а флаги городов-героев украсят площадь Победы и площадь Восстания. На Невском проспекте и Дворцовой площади появятся ордена ВОВ, на Смольной и Воскресенской набережных — штандарты военного времени.

    Украшения появятся на всех точках проведения торжественных мероприятий и в памятных местах города. На конструкциях наружной рекламы разместят более 500 плакатов с поздравлениями.

    Петербург начнут украшать к Дню Победы с 4 мая. С 10 мая конструкции будут поэтапно демонтировать.

    «Фонтанка» рассказывала, что к 9 Мая в Петербурге закупили 800 тыс. георгиевских ленточек. На них потратили 1,6 млн рублей.

    О мероприятиях, которые запланированы на вторых майских праздниках, мы писали ранее. В Петербурге состоятся парад, салют и три концерта.

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    Комментарии (2)

    James Cook
    А что с 1 мая .? Или это уже не праздник.?
    фру
    из свежайшего: "В Петербурге полномочия губернатора могут быть значительно расширены в ближайшее время. Комитет территориального развития Петербурга подготовил соответствующие поправки в Устав города".
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