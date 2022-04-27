В Смольном рассказали, как украсят город к 9 Мая

К 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне Петербург украсят главным образом символами городов-героев и городов воинской славы, рассказал 27 апреля глава комитета по печати Владимир Рябовол.

«Конечно, наша первая задача — сделать так, чтобы настроение праздника пришло в каждый дом», — объяснил представитель Смольного.

Аллею городов-героев из 13 композиций с историческими справками разместят на стрелке Васильевского острова, а флаги городов-героев украсят площадь Победы и площадь Восстания. На Невском проспекте и Дворцовой площади появятся ордена ВОВ, на Смольной и Воскресенской набережных — штандарты военного времени.

Украшения появятся на всех точках проведения торжественных мероприятий и в памятных местах города. На конструкциях наружной рекламы разместят более 500 плакатов с поздравлениями.