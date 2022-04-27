К 9 Мая в Петербурге закупили 800 тыс. георгиевских ленточек. На них потратили 1,6 млн рублей

Администрация Петербурга закупила к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне около 800 тыс. ленточек, которые обошлись бюджету в 1 млн 576 тыс. рублей. Об этом «Фонтанке» 27 апреля рассказала зампредседателя комитета по печати Марина Мерцалова.

Георгиевские ленточки можно будет получить во всех отделениях МФЦ, Сбербанка, Петроэнергосбыта, «Почты России», а также в районных администрациях, сообщил глава комитета Владимир Рябовол.



Раздавать ленты начали 27 апреля. В этот день с 15:00 волонтеры выдают их у Гостиного двора, а с 17:00 — у Московского вокзала. 6 и 7 мая ленты будут раздавать на всех станциях метро с 17:00 до 19:00.



О мероприятиях, которые запланированы на вторых майских праздниках, «Фонтанка» писала ранее. В Петербурге состоятся парад, салют и три концерта.

