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    К 9 Мая в Петербурге закупили 800 тыс. георгиевских ленточек. На них потратили 1,6 млн рублей

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    12 комментариев

    Администрация Петербурга закупила к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне около 800 тыс. ленточек, которые обошлись бюджету в 1 млн 576 тыс. рублей. Об этом «Фонтанке» 27 апреля рассказала зампредседателя комитета по печати Марина Мерцалова.

    Георгиевские ленточки можно будет получить во всех отделениях МФЦ, Сбербанка, Петроэнергосбыта, «Почты России», а также в районных администрациях, сообщил глава комитета Владимир Рябовол.

    Раздавать ленты начали 27 апреля. В этот день с 15:00 волонтеры выдают их у Гостиного двора, а с 17:00 — у Московского вокзала. 6 и 7 мая ленты будут раздавать на всех станциях метро с 17:00 до 19:00.

    О мероприятиях, которые запланированы на вторых майских праздниках, «Фонтанка» писала ранее. В Петербурге состоятся парад, салют и три концерта.

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    Комментарии (12)

    07A
    Ни фига себе, Вы 1933 год помните? Здоровья Вам! Свастика у азовцев та же, да и язык этот помнят в Белоруссии и узники лагерей.
    matthias
    Вспоминается Германия после прихода к власти фюрера - мало чем отличается, разве что формой свастики да и язык другой
    266752848
    А буквы Z когда выдадут?
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