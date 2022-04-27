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    ФХР будет судиться из-за отмены хоккейного чемпионата мира в Петербурге

    877
    5 комментариев

    Федерация хоккея России приняла решение судиться с Международной федерацией по этому виду спорта из-за переноса чемпионата мира. Об этом 27 апреля пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на исполнительного директора ФХР Александра Кикнадзе.

    Также в суде будут обжалованы перенос молодежного чемпионата мира, который планировалось провести в Новосибирске и Омске, и отстранение российских сборных от международных стартов. Слушания пройдут 3 мая в онлайн-формате.

    Напомним, что чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Несмотря на отмену турнира, строительство новой ледовой арены на месте старого СКК будет продолжено, заявили ранее в Смольном.

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    Комментарии (5)

    セルゲイ
    а может Ромашка ответит за развал отечественного хоккея? почему хоккеисты при первой же возможности уезжают в НХЛ из его колхозной хоккейной лиги?
    Карабас Барабас
    Никакого самоуважения, стыдоба... Страшно ФХР ответить на вопрос? ПОЧЕМУ с нами никто не хочет состязаться.
    266198421
    Да пусть попробуют. Вернут чемпионат, никто не приедет. Мы чемпионы. Ура.
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