ФХР будет судиться из-за отмены хоккейного чемпионата мира в Петербурге

Федерация хоккея России приняла решение судиться с Международной федерацией по этому виду спорта из-за переноса чемпионата мира. Об этом 27 апреля пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на исполнительного директора ФХР Александра Кикнадзе.



Также в суде будут обжалованы перенос молодежного чемпионата мира, который планировалось провести в Новосибирске и Омске, и отстранение российских сборных от международных стартов. Слушания пройдут 3 мая в онлайн-формате.



Напомним, что чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Несмотря на отмену турнира, строительство новой ледовой арены на месте старого СКК будет продолжено, заявили ранее в Смольном.

