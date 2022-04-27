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    Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 19

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    11 комментариев

    Число погибших в результате пожара в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери возросло до 19. Об этом в среду, 27 апреля, со ссылкой на администрацию Тверской области сообщает «Интерфакс».

    «На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек», — уточняется в сообщении тверских властей.

    «Фонтанка» писала, что ранее погибшими при пожаре в оборонном НИИ в Твери значились 17 человек. При этом опознаны были только пятеро. Позднее число погибших увеличилось до 18.

    В четверг, 21 апреля, на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны РФ в Твери вспыхнул огонь. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь. О ликвидации объявили утром в пятницу, тогда говорилось о шести погибших и 24 пострадавших, правительство сообщало о госпитализации 13 человек. После пожара в НИИ войск ВКО в Твери возбудили дело о нарушении требований пожарной безопасности.

    НИИ занимается разработкой навигационных приборов, систем управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. Сотрудники института принимали участие в разработке «Искандера».

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    Комментарии (11)

    VKuser1115940
    Печально... В тучные годы могли бы и на безопасность потратить часть бюджета.
    Дежурный по объединению
    А в первых новостях рапортовали, что де, весь персонал заживо-эвакуирован. Или списки сотрудников тоже сгорели?
    266198421
    Руководство их и проверяльщиков пожарной безопасности надо бы за одно интимное место подвесить. Виданное ли дело, что из за возгорания в одном помещении, столько людей погибло и пострадало.
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