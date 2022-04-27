Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 19

Число погибших в результате пожара в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери возросло до 19. Об этом в среду, 27 апреля, со ссылкой на администрацию Тверской области сообщает «Интерфакс».



«На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек», — уточняется в сообщении тверских властей.



«Фонтанка» писала, что ранее погибшими при пожаре в оборонном НИИ в Твери значились 17 человек. При этом опознаны были только пятеро. Позднее число погибших увеличилось до 18.

