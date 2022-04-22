ТАСС: Объявлена полная ликвидация пожара в Твери, возбуждено дело

После пожара в НИИ войск ВКО в Твери возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщает 22 апреля ТАСС со ссылкой на свой источник. По данным агентства, пожар удалось ликвидировать только утром.
«В 07:33 объявлена полная ликвидация пожара», — сказал собеседник ТАСС. О ликвидации открытого горения источник «Интерфакса» сообщал вчера вечером.
В настоящее время, по информации ТАСС, проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. Точные причины возгорания выясняются.
При пожаре, по последним данным, погибли шесть человек, пострадали 24. 13 человек находятся в больницах, 11 помощь оказана амбулаторно.
ГУ МЧС получило вызов на улицу Афанасия Никитина, где расположен Центральный научно-исследовательский институт войск Воздушно-космической обороны, 21 апреля в 11:08. Пожар начался на втором этаже в закрытом кабинете. Одна из версий — старая проводка. По данным источника ТАСС, сотрудников МЧС вызвали поздно, через полтора часа после начала пожара, что и привело к таким фатальным последствиям.