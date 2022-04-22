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    ТАСС: Объявлена полная ликвидация пожара в Твери, возбуждено дело

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    2 комментария

    После пожара в НИИ войск ВКО в Твери возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщает 22 апреля ТАСС со ссылкой на свой источник. По данным агентства, пожар удалось ликвидировать только утром.

    «В 07:33 объявлена полная ликвидация пожара», — сказал собеседник ТАСС. О ликвидации открытого горения источник «Интерфакса» сообщал вчера вечером.

    В настоящее время, по информации ТАСС, проводится разборка и проливка сгоревших конструкций. Точные причины возгорания выясняются.

    При пожаре, по последним данным, погибли шесть человек, пострадали 24. 13 человек находятся в больницах, 11 помощь оказана амбулаторно.

    ГУ МЧС получило вызов на улицу Афанасия Никитина, где расположен Центральный научно-исследовательский институт войск Воздушно-космической обороны, 21 апреля в 11:08. Пожар начался на втором этаже в закрытом кабинете. Одна из версий — старая проводка. По данным источника ТАСС, сотрудников МЧС вызвали поздно, через полтора часа после начала пожара, что и привело к таким фатальным последствиям.

    НИИ занимался разработкой навигационных приборов, систем управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. Сотрудники института принимали участие в разработке «Искандера».

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    Комментарии (2)

    Satyr
    Заголовок мощный - ТАСС уполномочен заявить... Аж прям екнуло, ан нет...
    alexadmin
    В новости ничего не напутано? Обычно после формулировки "Объявлена полная" следует слово не "ликвидация", а "эвакуация"
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