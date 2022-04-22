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    ТАСС: Пожарных в тверское НИИ вызвали поздно, когда огонь уже разгорелся

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    11 комментариев
    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    К фатальному развитию событий в Твери привело то, что пожарных в горевшее НИИ Минобороны вызвали слишком поздно, сообщает 22 апреля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    «Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:08 утра. Однако сам пожар произошел около 09:30. Его поначалу пытались тушить собственными силами», — рассказал собеседник агентства.

    В частности, по его словам, пожар разросся, когда в помещениях из-за дыма открыли окна и это обеспечило приток кислорода к очагу возгорания. Это, плюс потерянное время, плюс пустотные перекрытия привели к неконтролируемому развитию процесса и быстрому распространению огня. Кроме того, сотрудников начали эвакуировать далеко не сразу.

    ГУ МЧС получило вызов на улицу Афанасия Никитина, где расположен Центральный научно-исследовательский институт войск Воздушно-космической обороны, в 11:08. Пожар начался на втором этаже в закрытом кабинете. Одна из версий — старая проводка.

    В 16:35 была дана локализация на площади 2,5 тыс. кв. м. О ликвидации неофициально сообщили около 19:20. По официальным данным, шесть человек погибли и 27 пострадали. Более 30 человек были эвакуированы. Многие надышались дымом, некоторые люди получили травмы, выпрыгивая из окон.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube

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    Комментарии (11)

    angel of death
    когда шашлыки оказались важнее....
    VKuser49193372
    Не хотят сотрудников с украинскими корнями проверить. А то, может, "спящие ячейки" проснулись на обоих заводах
    267171783
    Также вчера: Пожар на кинешемском химзаводе начался после электростатического разряда. То хлопок, то возгорание, то высвобождение...
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