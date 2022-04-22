ТАСС: Пожарных в тверское НИИ вызвали поздно, когда огонь уже разгорелся

К фатальному развитию событий в Твери привело то, что пожарных в горевшее НИИ Минобороны вызвали слишком поздно, сообщает 22 апреля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:08 утра. Однако сам пожар произошел около 09:30. Его поначалу пытались тушить собственными силами», — рассказал собеседник агентства.
В частности, по его словам, пожар разросся, когда в помещениях из-за дыма открыли окна и это обеспечило приток кислорода к очагу возгорания. Это, плюс потерянное время, плюс пустотные перекрытия привели к неконтролируемому развитию процесса и быстрому распространению огня. Кроме того, сотрудников начали эвакуировать далеко не сразу.
ГУ МЧС получило вызов на улицу Афанасия Никитина, где расположен Центральный научно-исследовательский институт войск Воздушно-космической обороны, в 11:08. Пожар начался на втором этаже в закрытом кабинете. Одна из версий — старая проводка.
В 16:35 была дана локализация на площади 2,5 тыс.