ТАСС: Пожарных в тверское НИИ вызвали поздно, когда огонь уже разгорелся

К фатальному развитию событий в Твери привело то, что пожарных в горевшее НИИ Минобороны вызвали слишком поздно, сообщает 22 апреля ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



«Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:08 утра. Однако сам пожар произошел около 09:30. Его поначалу пытались тушить собственными силами», — рассказал собеседник агентства.



В частности, по его словам, пожар разросся, когда в помещениях из-за дыма открыли окна и это обеспечило приток кислорода к очагу возгорания. Это, плюс потерянное время, плюс пустотные перекрытия привели к неконтролируемому развитию процесса и быстрому распространению огня. Кроме того, сотрудников начали эвакуировать далеко не сразу.

