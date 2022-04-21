Огонь занимает все большую площадь тверского НИИ. Люди прыгали из окон

Площадь пожара в здании НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери увеличилась на треть. У здания обрушилась крыша.
Как сообщают тверские СМИ, пожар пытаются тушить с воздуха. Пламя занимает три этажа, перекрытия сгорели, крыша обвалилась.
Очевидцы и журналисты засняли, как сотрудники НИИ спасались из окон.
Отмечается, что вся центральная часть города в дыму. Площадь пожара выросла до 1 500 квадратных метров.
По предварительной информации, пожар начался в закрытом кабинете на втором этаже.
Ранее сообщалось о двух погибших и около 20 пострадавших среди сотрудников НИИ.
В институте занимались разработкой навигационных приборов, систем управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.