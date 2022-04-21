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    Огонь занимает все большую площадь тверского НИИ. Люди прыгали из окон

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    10 комментариев

    Площадь пожара в здании НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери увеличилась на треть. У здания обрушилась крыша.

    Как сообщают тверские СМИ, пожар пытаются тушить с воздуха. Пламя занимает три этажа, перекрытия сгорели, крыша обвалилась.

    Очевидцы и журналисты засняли, как сотрудники НИИ спасались из окон.

    Отмечается, что вся центральная часть города в дыму. Площадь пожара выросла до 1 500 квадратных метров.

    По предварительной информации, пожар начался в закрытом кабинете на втором этаже.

    Ранее сообщалось о двух погибших и около 20 пострадавших среди сотрудников НИИ.

    В институте занимались разработкой навигационных приборов, систем управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования.

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    Комментарии (10)

    vfhbr
    На крейсере "Москва" тоже был пожар, с этого все началось. Надо наконец запретить военнослужащим курить!!!!!
    jokir
    Надо слову «пожар» подобрать синоним)
    Взрыв же мы теперь называем «хлопком» )))
    alexadmin
    Путин же предупреждал, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми!
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