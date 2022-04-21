    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    6 м/с, с-в

    769мм

    53%

    Подробнее
    usd77.08eur83.27
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Число погибших при пожаре в НИИ Минобороны в Твери увеличилось. Судьба еще одного человека неизвестна

    4603
    5 комментариев

    По предварительным данным, в результате пожара в здании НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери погибли два человека. Судьба еще одного пока неизвестна. Об этом со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, 21 апреля сообщает «Интерфакс».

    По словам собеседника агентства, здание НИИ Минобороны выгорело полностью, произошло обрушение крыши здания. За помощью к медикам обратились 20 человек.

    «Фонтанка» писала, что пожар в тверском НИИ войск Воздушно-космической обороны произошел в первой половине дня в четверг, 21 апреля. Изначально сообщалось об одном погибшем и как минимум 15 пострадавших.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Дядя Бо
    Демилитаризация?
    dragvs
    Что-то зачастили с хлопками.
    07A
    А у вас какие совпадения? Вы первый назовите, потом я!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний