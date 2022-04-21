Число погибших при пожаре в НИИ Минобороны в Твери увеличилось. Судьба еще одного человека неизвестна

По предварительным данным, в результате пожара в здании НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери погибли два человека. Судьба еще одного пока неизвестна. Об этом со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, 21 апреля сообщает «Интерфакс».



По словам собеседника агентства, здание НИИ Минобороны выгорело полностью, произошло обрушение крыши здания. За помощью к медикам обратились 20 человек.



«Фонтанка» писала, что пожар в тверском НИИ войск Воздушно-космической обороны произошел в первой половине дня в четверг, 21 апреля. Изначально сообщалось об одном погибшем и как минимум 15 пострадавших.

