В Твери горит НИИ войск Воздушно-космической обороны, есть пострадавшие и погибший

Пожар в тверском НИИ начался с небольшого возгорания в одном из кабинетов старого здания. Дымом заволокло набережную и Волгу.
Фото и видео с набережной публикует «ТИА новости Твери и Тверской области». Пожар начался на втором этаже здания, которое занимает Научно-исследовательский институт войск Воздушно-космической обороны. Издание отмечает, что огонь распространялся быстро — из-за деревянных перекрытий, пластиковой обшивки и общей ветхости.
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что один человек погиб и минимум 15 пострадали. Площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров.