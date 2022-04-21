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    В Твери горит НИИ войск Воздушно-космической обороны, есть пострадавшие и погибший

    4240
    7 комментариев

    Пожар в тверском НИИ начался с небольшого возгорания в одном из кабинетов старого здания. Дымом заволокло набережную и Волгу.

    Фото и видео с набережной публикует «ТИА новости Твери и Тверской области». Пожар начался на втором этаже здания, которое занимает Научно-исследовательский институт войск Воздушно-космической обороны. Издание отмечает, что огонь распространялся быстро — из-за деревянных перекрытий, пластиковой обшивки и общей ветхости.

    ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что один человек погиб и минимум 15 пострадали. Площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров.

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    Комментарии (7)

    DanCitizen
    А что случилось?
    274428684
    Нептун?
    274580688
    будем надеяться, что не потеряет остойчивость
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