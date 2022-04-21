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    «Интерфакс»: Пожар в здании тверского НИИ Минобороны полностью потушен

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    2 комментария

    Пожар в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери полностью потушен. Об этом 21 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

    По словам собеседника открытое горение было ликвидировано в 19:18.

    Пожар начался на втором этаже в закрытом кабинете. Одна из версий — старая проводка. Пламя распространилось практически моментально. В результате, по официальным данным, 6 человек погибли и 27 пострадали. По некоторым данным, около десятка человек могут находиться под завалами.

    НИИ занимался разработкой навигационных приборов, систем управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. Сотрудники института принимали участие в разработке «Искандера».

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    Комментарии (2)

    Главный спец по технике консервации
    Осталось добавить, что вся документация на "сармат" сгорела вместе со зданием..
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