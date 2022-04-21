«Интерфакс»: Пожар в здании тверского НИИ Минобороны полностью потушен

Пожар в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери полностью потушен. Об этом 21 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



По словам собеседника открытое горение было ликвидировано в 19:18.



Пожар начался на втором этаже в закрытом кабинете. Одна из версий — старая проводка. Пламя распространилось практически моментально. В результате, по официальным данным, 6 человек погибли и 27 пострадали. По некоторым данным, около десятка человек могут находиться под завалами.

