Власти Твери признали шесть смертей при пожаре в НИИ Минобороны. Люди могут быть под завалами

27 человек пострадали и шесть погибли во время пожара в НИИ ВКО в центре Твери. По некоторым данным, до десяти человек могут быть обнаружены под завалами.

Только внешние стены остались от здания НИИ войск Воздушно-космической обороны после пожара 21 апреля. Огонь еще не потушен, но локализован. На это ушло больше пяти часов.

Пресс-служба правительства региона назвала количество жертв — шесть человек. Ранее ТАСС со ссылкой на источники говорил о семи жертвах. «Интерфакс» же сообщает, что под завалами могут быть найдены еще десять человек, местонахождение которых сейчас не установлено.