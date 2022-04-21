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    Власти Твери признали шесть смертей при пожаре в НИИ Минобороны. Люди могут быть под завалами

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    3 комментария

    27 человек пострадали и шесть погибли во время пожара в НИИ ВКО в центре Твери. По некоторым данным, до десяти человек могут быть обнаружены под завалами.

    Только внешние стены остались от здания НИИ войск Воздушно-космической обороны после пожара 21 апреля. Огонь еще не потушен, но локализован. На это ушло больше пяти часов.

    Пресс-служба правительства региона назвала количество жертв — шесть человек. Ранее ТАСС со ссылкой на источники говорил о семи жертвах. «Интерфакс» же сообщает, что под завалами могут быть найдены еще десять человек, местонахождение которых сейчас не установлено.

    Пострадавших почти 30. Минимум трое в реанимации. Люди выпрыгивали из окон четырехэтажного здания.

    Пожар начался на втором этаже в закрытом кабинете. Одна из версий — старая проводка. Пламя распространилось практически моментально.

    НИИ занимался разработкой навигационных приборов, систем управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. Сотрудники института принимали участие в разработке «Искандера».

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    Комментарии (3)

    lykov20
    Сомнительно. Или здание деревянное? Четырех-этажное здание, уж не сталинской ли постройки с толстыми кирпичными стенами?
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