Власти Твери признали шесть смертей при пожаре в НИИ Минобороны. Люди могут быть под завалами

27 человек пострадали и шесть погибли во время пожара в НИИ ВКО в центре Твери. По некоторым данным, до десяти человек могут быть обнаружены под завалами.
Только внешние стены остались от здания НИИ войск Воздушно-космической обороны после пожара 21 апреля. Огонь еще не потушен, но локализован. На это ушло больше пяти часов.
Пресс-служба правительства региона назвала количество жертв — шесть человек. Ранее ТАСС со ссылкой на источники говорил о семи жертвах. «Интерфакс» же сообщает, что под завалами могут быть найдены еще десять человек, местонахождение которых сейчас не установлено.
Пострадавших почти 30. Минимум трое в реанимации. Люди выпрыгивали из окон четырехэтажного здания.
Пожар начался на втором этаже в закрытом кабинете. Одна из версий — старая проводка. Пламя распространилось практически моментально.
НИИ занимался разработкой навигационных приборов, систем управления, наведения и ориентации аппаратов наземного, воздушного и космического базирования. Сотрудники института принимали участие в разработке «Искандера».