«Поводов для беспокойства нет». В небе над Курской областью перехватили украинский беспилотник

Системы ПВО перехватили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Об этом утром 27 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Предварительные сведения подтвердились — в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет. Военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет», — отметил он в телеграм-канале.
В своем предыдущем посте Старовойт рассказывал, что «хлопки» местные жители слышали ночью, в 2:45 (мск).
Еще один беспилотник был сбит во вторник рядом с Воронежем. Принадлежность аппарата не уточнялась. Кроме того, с утра стало известно, что под Белгородом горит склад боеприпасов.