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    Боевые действия на Украине

    «Поводов для беспокойства нет». В небе над Курской областью перехватили украинский беспилотник

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    Системы ПВО перехватили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Об этом утром 27 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Предварительные сведения подтвердились — в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Расчеты нашего ПВО не подвели, отреагировали быстро и эффективно. Никто не пострадал, разрушений нет. Военные, спецслужбы и региональная администрация полностью контролируют ситуацию, поводов для беспокойства нет», — отметил он в телеграм-канале.

    В своем предыдущем посте Старовойт рассказывал, что «хлопки» местные жители слышали ночью, в 2:45 (мск).

    Еще один беспилотник был сбит во вторник рядом с Воронежем. Принадлежность аппарата не уточнялась. Кроме того, с утра стало известно, что под Белгородом горит склад боеприпасов.

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