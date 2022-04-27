Губернатор: Рядом с Воронежем сбили разведывательный беспилотник

Система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе неподалеку от Воронежа. Об этом утром 27 апреля сообщил губернатор области Александр Гусев.



«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — говорится в его телеграм-канале.



О работе системы ПВО в микрорайоне Шилово рассказывали местные жители, которые проснулись от «хлопков» около 5 часов утра. Воронежская область на юге граничит с ЛНР. Накануне в двух приграничных районах региона — Россошанском и Кантемировском — был продлен «желтый» уровень террористической угрозы.

