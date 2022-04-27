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    Губернатор: Рядом с Воронежем сбили разведывательный беспилотник

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    17 комментариев

    Система ПВО уничтожила разведывательный беспилотник в небе неподалеку от Воронежа. Об этом утром 27 апреля сообщил губернатор области Александр Гусев.

    «Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — говорится в его телеграм-канале.

    О работе системы ПВО в микрорайоне Шилово рассказывали местные жители, которые проснулись от «хлопков» около 5 часов утра. Воронежская область на юге граничит с ЛНР. Накануне в двух приграничных районах региона — Россошанском и Кантемировском — был продлен «желтый» уровень террористической угрозы.

    Сегодня утром под Белгородом горел склад боеприпасов. А в Курской области работала ПВО. Подробности инцидентов власти пока не приводят. Известно лишь об отсутствии жертв и разрушений. Оба региона граничат с Украиной.

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    Комментарии (17)

    BobCat2
    От ближайших мест под контролем Украины до Воронежа минимум 200 км. Никакой "малогабаритный" беспилотник не долетит. Значит наши развлекают сами себя и народ пугают. Или кто-то обычный дрон запустил и с перепугу по нему начали стрелять... Вот поэтому военные и молчат - это не их тема.
    Vvs Spb
    Так скорее на запчасти, а то и этого не будет. Да и что разведовать, как вы из казны деньги теперь и на это пилите?
    Michael_5e4cd31840823
    Скоро таки начнут бомбить Воронеж
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