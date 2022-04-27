Под Белгородом горел склад боеприпасов. В Воронеже и Курске тоже проснулись от «хлопков»

Склад боеприпасов загорелся в районе села Старая Нелидовка в граничащей с Украиной Белгородской областью. Об этом утром 27 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, перед этим он слышал несколько взрывов.

В 06:33 (мск) он опубликовал пост о том, что открытое горение ликвидировано. Начальник регионального МЧС Сергей Потапов подтвердил, что пострадавших среди мирного населения и повреждений жилых домов нет.



Взрывы с утра в среду слышали и в Воронеже. «Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет [сотрудник] и от Следственного комитета», — заявил ТАСС помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра. Жители микрорайона Шилово рассказывают в соцсетях, что около 04:40 (мск) в небе «два раза сработала ПВО».