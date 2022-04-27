Под Белгородом горел склад боеприпасов. В Воронеже и Курске тоже проснулись от «хлопков»

Склад боеприпасов загорелся в районе села Старая Нелидовка в граничащей с Украиной Белгородской областью. Об этом утром 27 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, перед этим он слышал несколько взрывов.
«В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет», — написал Гладков в своем телеграм-канале. Местные СМИ публикуют кадры пожара.
В 06:33 (мск) он опубликовал пост о том, что открытое горение ликвидировано. Начальник регионального МЧС Сергей Потапов подтвердил, что пострадавших среди мирного населения и повреждений жилых домов нет.
Взрывы с утра в среду слышали и в Воронеже. «Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет [сотрудник] и от Следственного комитета», — заявил ТАСС помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра. Жители микрорайона Шилово рассказывают в соцсетях, что около 04:40 (мск) в небе «два раза сработала ПВО».
О работе системы ПВО также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Сегодня ночью, в 02:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет. Подробности сообщу чуть позже», — сказано в его телеграм-канале.