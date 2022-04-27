Путин приедет в Петербург на Совет законодателей

Рабочая поездка Владимира Путина в Петербург состоится в среду, 27 апреля. Президент РФ выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Таврическом дворце, заседание которого приурочено ко Дню российского парламентаризма.



ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает, что основными темами обсуждения станут «вопросы реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ», а также «меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов».

