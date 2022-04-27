Путин приедет в Петербург на Совет законодателей

Рабочая поездка Владимира Путина в Петербург состоится в среду, 27 апреля. Президент РФ выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Таврическом дворце, заседание которого приурочено ко Дню российского парламентаризма.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает, что основными темами обсуждения станут «вопросы реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ», а также «меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов».
Ожидается, что первыми выступят спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Также в программе значатся выступления министра просвещения главы Минэкономразвития Максима Решетникова, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, министра финансов Антона Силуанова, председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
После этого с членами Совета встретится Владимир Путин.
На президиуме Совета, где собираются обсудить подготовку к летней детской оздоровительной кампании, запланированы выступления, в том числе министра просвещения Сергея Кравцова, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
«Коммерсант» со ссылкой на источники ранее писал, что в ходе заседания Совета законодателей может быть рассмотрен вопрос об отмене прямых выборов губернаторов субъектов Федерации. В Кремле эту информацию комментировать отказались.