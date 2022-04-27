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    Путин приедет в Петербург на Совет законодателей

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    20 комментариев

    Рабочая поездка Владимира Путина в Петербург состоится в среду, 27 апреля. Президент РФ выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном собрании в Таврическом дворце, заседание которого приурочено ко Дню российского парламентаризма.

    ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает, что основными темами обсуждения станут «вопросы реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ», а также «меры по обеспечению финансовой устойчивости регионов».

    Ожидается, что первыми выступят спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Также в программе значатся выступления министра просвещения главы Минэкономразвития Максима Решетникова, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, министра финансов Антона Силуанова, председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

    После этого с членами Совета встретится Владимир Путин.

    На президиуме Совета, где собираются обсудить подготовку к летней детской оздоровительной кампании, запланированы выступления, в том числе министра просвещения Сергея Кравцова, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

    «Коммерсант» со ссылкой на источники ранее писал, что в ходе заседания Совета законодателей может быть рассмотрен вопрос об отмене прямых выборов губернаторов субъектов Федерации. В Кремле эту информацию комментировать отказались.

    Совет законодателей РФ — совещательный орган, созданный при Совете Федерации и Государственной думе. Участники Совета занимаются законодательным обеспечением государственной политики в сфере разграничения полномочий между федеральным центром и регионами. Учрежден в 2012 году. Сопредседатели — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Его мероприятия 27 апреля начнутся с самого утра. Параллельно будут заседать комиссии совета, в руководство которых входят спикеры парламентов регионов, главы комитетов Госдумы, Совфеда или их заместители.

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    Комментарии (20)

    pulkovoserg
    А не хочет ли Владимир Путин прокатиться по городу за машине и прозреть, наконец, что дороги полностью разрушены?!!! Нет водителей? - Я подвезу !
    VKuser49193372
    Типо, продолжается обычная жизнь.
    Антител
    Он или двойник? Судя по недавнему фото на встрече с Шойгу он так вцепился в стол, что оторвать его будет проблематично.
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