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    «Ъ»: Депутаты обсудят с Путиным вопрос отмены прямых губернаторских выборов

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    2 комментария

    Вопрос об отмене прямых выборов губернаторов субъектов Федерации может быть рассмотрен на заседании Совета законодателей, которое пройдёт в среду, 27 апреля, с участием президента РФ Владимира Путина. Не исключено, что будет принято решение в отношении всех выборов глав регионов в 2022 году. Об этом со ссылкой на собственные источники 26 апреля сообщает «Коммерсантъ».

    При этом в Кремле данную информацию пока не комментируют. «Мы не можем сказать, будет ли такой вопрос (об отмене прямых выборов глав регионов) обсуждаться 27 апреля»,— цитирует издание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

    По данным «Ъ», ещё в марте несколько глав регионов РФ просили Кремль рассмотреть сценарий, при котором избрание их на должность проходило бы через субъектовые парламенты.

    Напомним, что прямые губернаторские выборы в России уже отменялись в 2004 году. Тогда появилась новая модель: по представлению президента кандидатуру главы региона утверждали депутаты заксобраний. В 2012 году прямые выборы вернули.

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    Комментарии (2)

    VKuser188688999
    скоро вообще выборы отменят ..я так думаю тришкина новый указззззз сочиняет....
    Cashmare
    "прямых" чего, простите?
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