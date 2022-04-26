«Ъ»: Депутаты обсудят с Путиным вопрос отмены прямых губернаторских выборов

Вопрос об отмене прямых выборов губернаторов субъектов Федерации может быть рассмотрен на заседании Совета законодателей, которое пройдёт в среду, 27 апреля, с участием президента РФ Владимира Путина. Не исключено, что будет принято решение в отношении всех выборов глав регионов в 2022 году. Об этом со ссылкой на собственные источники 26 апреля сообщает «Коммерсантъ».
При этом в Кремле данную информацию пока не комментируют. «Мы не можем сказать, будет ли такой вопрос (об отмене прямых выборов глав регионов) обсуждаться 27 апреля»,— цитирует издание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По данным «Ъ», ещё в марте несколько глав регионов РФ просили Кремль рассмотреть сценарий, при котором избрание их на должность проходило бы через субъектовые парламенты.
Напомним, что прямые губернаторские выборы в России уже отменялись в 2004 году. Тогда появилась новая модель: по представлению президента кандидатуру главы региона утверждали депутаты заксобраний. В 2012 году прямые выборы вернули.