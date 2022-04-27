Белые кораблики. Речной транспорт встречает сезон без причалов, интуристов и с нелегалами

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В этом году у перевозчиков речным транспортом повод для радости — отмена требования о пятидесятипроцентной наполняемости судна. Но вместе с этим судовладельцев ожидает потеря иностранных туристов, новые требования безопасности и перспектива лишиться причалов.

Что будет с ценами?

Прогулки речным транспортом будут обходиться пассажирам дороже, чем в прошлом году. Большинство компаний поднимают цены, чтобы защититься от инфляции. К примеру, в «Астра Марине» и «Нева Тревел Компани» стоимость услуг увеличилась до 5 % и 6–7 % соответственно. В «Судоходной компании» — до 1 5–20 %.



Теперь цена ночной экскурсии с разводом мостов для взрослого обойдется примерно в 1100–1800 рублей; поездка на метеоре в Петергоф — 900–1500 рублей; стоимость классической экскурсии «По рекам и каналам Петербурга» составит 700 рублей и выше.

Но есть и исключения. Например, в компании «Алые паруса» цена билета на речные прогулки осталась та же. «Денег нет, куда еще повышать?» — удивляется руководитель компании Дмитрий Нечаев. В «Смольнинском пароходстве» также заявили, что выходят в навигацию по ценам прошлого года и при необходимости изменяют их в течение сезона.

Некуда причаливать

Что уже сейчас — на самом старте торжественно объявленного Смольным нового сезона — мешает работе судовладельцев, так это сложность с продлением договоров по аренде набережных.

«На данный момент навигация открыта, но многие компании не выходят, так как договоры закончились и продления нет, — сообщил Михаил Беднин. — Наша ассоциация занимается этим вопросом, но если нас не услышат, то в будущем несколько десятков судоходных компаний могут остаться без работы».



Петербургские судовладельцы не могут продлить договоры из-за претензий Федеральной антимонопольной службы. Еще в 2020 году ФАС отказалась согласовать Смольному продление договоров с компаниями, посчитав это ограничением конкуренции. Участки набережных, по которым истекли договоры, теперь могут быть вновь выставлены на торги. Выходит, что уже два года городские власти так и не могут решить эту проблему.

Судовладельцы обеспокоены, что процедура пролонгации аренды спусков повисла в воздухе. «Большое количество компаний может остаться в эту навигацию без причалов, без возможности швартовки, посадки и высадки пассажиров, — заявляет Юрий Набатов. — Уже два месяца мы ведем диалог с властями города». По словам судовладельца, если город не примет мер, то падение числа пассажироперевозок вместо ожидаемого роста может составить 20–30 % .

Тем не менее компании, несмотря на нерешенный вопрос с арендой спусков, продолжают расширять географию прогулок и запускать на линии новые суда.

У «Алых парусов» появился маршрут «Медный всадник — Петропавловская крепость». В «Нева тревел компани» сообщили, что с этого года будут выполняться регулярные рейсы в крепость Орешек и ежедневные прогулки от «Севкабеля» до Новой Голландии и обратно. Также компания планирует увеличить число рейсов на «Остров фортов».



«Астра Марин» вводит два дополнительных судна, среди которых новый теплоход-ресторан. Часть теплоходов «Нева тревел компани» были модернизированы, на судах провели косметический ремонт.

«Мы выводим новое судно, которому присвоили имя бывшего президента Ассоциации владельцев судов Петербурга — «Евгений Зубарев», — сообщил Дмитрий Санг, директор судоходной компании «Самсон». — Судно с повышенной вместимостью и новым дизайном с открывающейся крышей будет работать на канале Грибоедова».

Нашего туриста вполне достаточно

По данным ФБУ «Администрация «Волго-Балт», в 2021 году число пассажиров судов-круизников увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2020-м, когда из-за коронавируса в Петербург не смогли приехать многие туристы, да и самим перевозчикам долгое время было запрещено работать.

Не так сильно, но всё же заметно выросло и число пассажиров на прогулочных судах в самом городе. Хотя к докризисному уровню вернуться пока не удалось. Глава Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимир Родионов отметил, что в 2019 году 30 компаний (входящих в состав Ассоциации и обеспечивающих 90 % рынка пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Петербурге) перевезли более 3 млн человек. В 2020-м это число упало до 1,8 млн, а в 2021-м составило уже 2,4 млн.



В этом году у судовладельцев появилась возможность увеличить этот показатель, так как было отменено действовавшее два года требование о 50 % наполняемости судна и наконец-то разрешено проводить развлекательные мероприятия.

«Мы ожидаем некие послабления. В прошлом году на нас повлиял запрет на ресторанное обслуживание, осуществление питания на борту. По нашей компании это сильно ударило, поскольку мы специализируемся на этом», — заявил генеральный директор судоходной компании «Астра марин» Андрей Кузнецов. Выручка его компаний, занятых речными перевозками и кейтерингом, в 2021 году даже с учетом ограничений превысила 365 млн рублей — втрое больше, чем годом ранее.

Михаил Беднин, учредитель и генеральный директор ООО «Судоходная компания», заявляет, что требования о масках, санитайзерах и температурном контроле не особо влияли на бизнес. А вот 50%-я наполняемость судна — действительно ударила по бизнесу. «В прошлом году мы несли определенные издержки. При наличии большого количества желающих мы были вынуждены возить только половину, естественно, это мешало нам заработать деньги на зимнее проживание и обслуживание судов». Тем не менее двум его компаниям («СК» и «Теплоход СПб») удалось в 2021 году нарастить выручку на 40 % по сравнению с коронавирусным 2020-м — до 27,8 млн рублей.



В «Нева тревел компани» больше всего радуются возможности возобновить вечерние развлекательные рейсы, которые до ковида пользовались популярностью среди пассажиров. Принадлежащие Юрию Набатову эта компания и ООО «Нева тревел» удвоили в прошлом году выручку до 408 млн.

Гендиректор «Смольнинского пароходства» Александр Смольников также утверждает, что требование о 50%-й наполняемости было основной проблемой, не позволившей его компании в 2021 году достичь значительно большей прибыли, чем в 2020. При этом выручка компании в прошлом году также удвоилась — до 47 млн рублей. В связи с отменой этого требования Смольников ожидает в 2022 году увеличения числа пассажиров.

Из-за событий на Украине в этом году перевозчики потеряли надежду увидеть в городе иностранных туристов. Тем не менее судовладельцы предполагают, что смогут заработать на соотечественниках, оставшихся без заграничного отдыха.

Перевозчики также заявляют, что за два года привыкли к ковидным ограничениям и отсутствию иностранцев в городе, поэтому уже научились подстраиваться под новые реалии. «Если раньше у нас были регулярные рейсы на теплоходах для организованных групп, то теперь мы переквалифицировались и занимаемся продажей билетов на причалах и через интернет. Делаем акцент на индивидуальных туристах, — заявил Юрий Набатов. — 2020 и 2021 годы показали активность этого сегмента».



Нелегальные перевозчики

Начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Санкт-Петербургу Александр Радько сообщил, что в борьбе с незарегистрированными и не получившими лицензию судами участвуют прокуратура, Следственный комитет, полиция на водном транспорте и Государственная инспекция по маломерным судам. «Перед началом навигации мы провели два совещания, думаю, в скором времени мы достигнем поставленных задач и в городе не будет нелегальных перевозчиков», — пообещал он.

Однако, по словам судовладельцев, усилия властей до сих пор не особо помогали бороться с нелегалами. На это есть разные причины. Одна из них — в маломерных судах трудно определить, кто является пассажиром.

«В основном, нелегальные перевозчики — это владельцы небольших катеров. При проверке выясняется, что они катают не пассажиров, а друзей или родственников. А доказать, что это делается за деньги, невозможно», — объясняет генеральный директор «Драйвера» Дмитрий Беленовский.

«Государство применяет меры только к тем, у кого есть лицензия. Среди них они и ищут нарушения. А с нелегалами никто не борется, они никому не нужны», — жалуется Дмитрий Нечаев.

Есть и другая проблема, которую чиновники никак не могут победить уже многие годы. «В каналах нам мешают водные мотоциклисты, которые из-за высокой скорости обливают водой пассажиров и даже пешеходов, а власти смотрят на нарушения сквозь пальцы, объясняя, что мотоциклы сложно догнать, есть риск, что водители разобьются. Неубедительно!» — возмущается Александр Смольников.

Новый статус

Распоряжение об изменении статуса семи рек и каналов Петербурга было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16 апреля. В список «водных путей РФ регионального значения» вошли Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка, Кронверкский пролив и река Ждановка. Теперь полномочия по содержанию и организации движения судов на этих реках и каналах перешли от комитета по транспорту в ГБУ «Волго-Балт». По замыслу чиновников, это даст больше возможностей для контроля рынка водных прогулок.

Теперь плавсредства (понтоны и плавучие причалы), к которым швартуются пароходы, должны быть зарегистрированы в Российском речном регистре и соответствовать его требованиям.

«Безусловно, это решение накладывает на судовладельцев дополнительные как финансовые, так и организационные нагрузки. Это касается и обеспечения транспортной безопасности, и постановки на учет плавучих объектов, используемых для швартовки судов, посадки и высадки пассажиров», — поясняет Владимир Родионов. В ГБУ «Волго-Балт» уверяют, что это решение «добросовестным судовладельцам будет только в плюс», однако в чем именно будут эти плюсы заключаться — пока не пояснили.

Кроме того, из нововведений — переход ответственности за безопасность судоходства на федеральный уровень. В ближайшее время «Волго-Балт» проведет замеры глубин и выставит дополнительные знаки.

Виктория Половникова, специально для «Фонтанки.ру»

