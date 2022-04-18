«Ах, белый теплоход». В Петербурге открылся сезон пассажирской навигации по рекам и каналам

Прогулки по рекам и каналам Петербурга начинаются с понедельника, 18 апреля. Соответствующее распоряжение подписал председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Открытие водных путей Петербурга для маломерных судов официально состоялось в 08:00 18 апреля, указывается в сообщении.
«Фонтанка» рассказывала, что доступ к рекам и каналам открывают для тех перевозчиков, которые утвердили в Смольном стандарт безопасной деятельности. Ориентировочно сезон навигации продлится до середины ноября, в прошлом году он завершился 8 ноября.