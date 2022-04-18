    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, зап

    768мм

    70%

    Подробнее
    usd80.04eur87.07
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    «Ах, белый теплоход». В Петербурге открылся сезон пассажирской навигации по рекам и каналам

    2872
    обсудить

    Прогулки по рекам и каналам Петербурга начинаются с понедельника, 18 апреля. Соответствующее распоряжение подписал председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.

    Открытие водных путей Петербурга для маломерных судов официально состоялось в 08:00 18 апреля, указывается в сообщении.

    «Фонтанка» рассказывала, что доступ к рекам и каналам открывают для тех перевозчиков, которые утвердили в Смольном стандарт безопасной деятельности. Ориентировочно сезон навигации продлится до середины ноября, в прошлом году он завершился 8 ноября.

    На территории Северной столицы протекает более 90 рек, каналов и протоков. Их водная поверхность составляет 7% от всей площади города. Имея уникальное преимущество в виде большой и разнообразной акватории, развивая все виды отдыха и путешествий по воде, Петербург по праву признается столицей водного туризма России.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний